Pomoc pro Vítkovsko a Osoblažsko. Města i obce získají miliony na rozvoj

„Jsou tam obce, kde je nejvyšší míra zadluženosti, je tam vysoká nezaměstnanost, špatná dopravní dostupnost. Odliv obyvatel z těchto oblastí je obrovský, a to nás vedlo k rozhodnutí, abychom je vyčlenili a snažili se je podpořit,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Obce na Vítkovsku a Osoblažsku patří k nejslabším nejen v Moravskoslezském kraji, ale celé republice. O podporu na projekty, které zvýší tamní životní úroveň nebo nabídnou lidem práci, může žádat pětadvacet vybraných obcí a měst do pěti tisíc obyvatel.

„Každá z těchto obcí může podat dvě žádosti, jednu na podporu lokálního podnikání a druhou na občanskou vybavenost,“ řekl náměstek. Každý projekt může získat nejvýše tři miliony, nutná je finanční spoluúčast obcí.

„Je to poprvé, co se na tyto lokality zaměřujeme, a čekáme, jaké projekty vzniknou. Ty pak budeme důkladně posuzovat, aby měly dopad na tu danou oblast či obec, na její rozvoj,“ dodal Krkoška.

Obce a města ve vybraných oblastech se chystají zapojit. „Záměrů máme hodně, teď musíme se zastupiteli vybrat ty, které budou odpovídat podmínkám dotační výzvy,“ uvedl Luděk Kozák, starosta Starých Těchanovic na Vítkovsku.

V Dívčím Hradě už přesně vědí, o co budou žádat

Dívčí Hrad na Osoblažsku už má jasno, bude se o dotaci ucházet v obou sekcích, plánuje rozšířit obecní bydlení i nabídku prostorů pro podnikatele. Naproti mateřské školky chce obec postavit dřevostavby k pronájmu. „Šlo by o rodinné domky o dvou bytových jednotkách s předzahrádkou, které bychom pronajímali stejně jako obecní byty. Lidé často poptávají i zahrádky. Byla by to zase trochu jiná, komfortnější forma obecního bydlení,“ vysvětlil starosta Jan Bezděk.

Druhým projektem je vznik podnikatelské minizóny. „Jde o demolici staré nevyhovující budovy, kterou jsme loni získali v exekuci a z níž zůstaly jen obvodové zdi. Na jejím místě by vyrostla montovaná hala k využití pro stávající i nové podnikatele,“ doplnil starosta.

Pro oba záměry právě vzniká studie proveditelnosti a základní část projektové dokumentace, nutná k podání žádosti. „Náklady proto ještě nelze vyčíslit. Každopádně se budeme řídit v intencích možné dotace, tedy každý projekt by velmi zhruba mohl čítat 3,8 až 4 miliony korun,“ uzavřel Jan Bezděk.