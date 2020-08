Na bigbítovém OldFesťáku v Ostravě zazní i hity Deep Purple

„Zásadní je oslava půl století od založení formace R. U. R., která v 70. letech bavila fanoušky z celého Moravskoslezského kraje, a to díky hitům Deep Purple či Black Sabbath, ale i řadou vlastních rockových skladeb,“ říká Tomáš Milich, organizátor akce a znalec ostravské rockové scény.



Velkým překvapením bude podle Milicha koncert již tři roky nehrající skupiny Moribundus. „Sólový kytarista a kapelník Petr Vitásek začne s kapelou v původním složení skladbou britské skupiny The Gun Race with the Devil, která byla prubířským kamenem mnohých kytaristů,“ láká na vystoupení Milich.

Přehlídku rockových veteránů, jež se uskuteční v sobotu 22. srpna od 17 hodin, zahájí kytarista a zpěvák Petr Latner. Na něj pak naváže koncert formace Perpetuum.

„Z Prahy přijede zahrát kytarista Honza Volný spolu s dalšími bývalými členy souboru Jarkem Ožanou u bicích a Ivanem Kožušníkem u basové kytary. Jen tehdejšího zpěváka Jirku Tomáška, který nedávno zemřel, nahradí kytarista a zpěvák Tomáš Černý,“ dodal Tomáš Milich.