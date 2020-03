Kvůli epidemii koronaviru se moravskoslezští umělci přesouvají na web

9:09 , aktualizováno 9:09

Zrušené divadelní hry a koncerty, odložené festivaly, ale také vlna solidarity a nečekaná online představení. To vše v posledních dnech zažívá kultura v Moravskoslezském kraji. „Představení jsou zrušena až do půlky dubna, respektive do konce nouzového stavu,“ shodují se na svých stránkách ostravské profesionální scény.