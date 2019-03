Verdikt o prodeji huti bude v dubnu, uslyšeli odboráři

„Kdy Evropská komise rozhodne, nechci odhadovat, už jsme se dříve zmýlili. Zatím stále odpovídáme na její dotazy, stále se provádí analýza,“ řekl Jon Bolton po skončení jednání s odboráři.

„Očekáváme, že by to rozhodnutí mohlo padnout do konce dubna, ale jisté to není. My jsme se už na konečné podobě smlouvy se společností ArcelorMittal dohodli.“

Do Ostravy přijel Bolton po několika měsících hlavně kvůli jednáním s odbory. Ty se dlouhodobě staví proti prodeji firmy za každou cenu a obávají se, aby se majitelem někdejší Nové huti nestala společnost, která by na další rozvoj firmy neměla peníze.

„Jde nám o to, aby nás firma, která nás koupí, nezadlužila, nedostala nás do nějaké dluhové pasti,“ přiblížil jeden z důvodů jednání odborový předák Petr Slanina.

Obavy odborářů plynou z možnosti, že by si ostravská huť musela na „svůj“ nákup pro nového majitele vydělat. A tím by následně nemusela mít peníze na potřebné investice.

„My chceme, aby nám zástupci Liberty předložili způsob financování, který nás neohrozí. Nový majitel nás ujišťuje, že se to stát nemůže. Ale podle struktury, která nám byla před časem představena, stále hrozí, že dluhopisy pro nákup bude vydávat firma, která je ve firemní struktuře nad námi. Časem by nás mohla pohltit a ten dluh by na nás mohl spadnout,“ upřesnil obavy odborový předák.

„To se podle zástupce Liberty prý přepracovalo, ale ještě to nevíme jistě.“

Přivezl novinky

Bolton do Ostravy přivezl i další novinky. Jednou z nich bylo, že emisní povolenky za několik miliard korun, u kterých hrozilo, že by o ně mohla společnost ArcelorMittal přijít, v Ostravě zůstanou.

Ani tady ale ještě není vše jasné. „Podařilo se nám dojednat, že povolenky zůstanou v Ostravě,“ řekl Jon Bolton.

„Za jakých podmínek povolenky získáme, ale zatím nemohu říct,“ podotkl k otázce, zda budou povolenky součástí prodeje huti, nebo zda za ně bude muset nový majitel zaplatit.

„Chceme, aby se částka, která tady zůstane v podobě povolenek, dále investovala do firmy,“ předložil požadavek odborů Slanina.

O dohodě mezi odboráři a společností Liberty, která by měla upřesnit podmínky vstupu nového majitele do ostravské huti, začnou v nejbližší době jednat tříčlenné týmy. K dohodě by se následně měla přidat i vláda České republiky.

Někdejší Novou huť Ostrava musí společnost ArcelorMittal prodat kvůli požadavku Evropské komise. Ta prodejem několika současných hutí firmy chce snížit podíl hutního gigantu na trhu tak, aby ArcelorMittal mohl koupit obří ocelárnu v italské Ilvě.