Stopy pro běžkaře v Jeseníkách budou kvalitnější, díky novým čtyřkolkám

Jedna posílí strojový park na straně Jeseníků spadající pod Olomoucký kraj, dvě budou jezdit na moravskoslezskou stranu. Čtyřkolky za zhruba dva miliony zaplatily krajské kasy napůl s ministerstvem pro místní rozvoj.

„Bude to velká pomoc jak v zimě, tak v létě. Na zimu má čtyřkolka sněžné pásy, radlici, stopovač a krytou kabinu. V létě bude využitelná například na přepravu materiálu,“ sdělil Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky (SCRJ), jež zajišťuje úpravu běžkařských stop.

Nové stroje na moravskoslezské straně budou udržovat běžecké trasy v okolí Malé Morávky a Dolní Moravice.

„Pracujeme na zvyšování atraktivity Jeseníků a zkvalitňování infrastruktury. Díky tomu se mohou běžkaři těšit na lepší podmínky,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Úprava tras stojí miliony

Ročně stojí úprava tratí v části Jeseníků spadající do Olomouckého kraje přibližně 1,5 milionu korun.

„Z toho Olomoucký kraj hradí jeden milion. Některé obce a podnikatelé v podhůří přispívají přibližně 200 tisíc korun, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky hradí podle potřeby 300 tisíc až 500 tisíc korun,“ vypočítal projektový manažer SCRJ David Migal.

Olomoucký kraj navýšil příspěvek na údržbu lyžařských běžeckých tras z 900 tisíc na jeden milion už loni, kdy reagoval na rychlý růst cen pohonných hmot.

„Další navýšení není tedy v tuto chvíli nezbytně nutné,“ dodává Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program na úpravu lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách na tři zimní sezony: 2022/23, 2023/24 a 2024/25.

„Na tři sezony pro oblast Jeseníků spadajících do našeho kraje je určeno 4,5 milionu, na jednu sezonu je to tedy 1,5 milionu. Tato částka by měla i při současných cenách stačit,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Otázka je, zda to bude skutečně stačit, protože ceny nafty jsou přibližně o sedm korun vyšší než před rokem, což představuje zhruba pětinový nárůst. „Uděláme vše pro to, aby tyto peníze stačily a nemuseli jsme úpravu stop nijak omezovat,“ ubezpečil Rak.

Pomůže i nová aplikace

Běžkaři v Jeseníkách se mohou těšit na novu mobilní aplikaci, která jim poskytne všechny potřebné informace. „Informace se dřív zbytečně tříštily mezi několik webů. Snažil jsem se je sjednotit,“ říká Marek Kačor, autor a správce aplikace jdemenabezky.cz.

Běžkaři uvidí nejen aktuální stav běžeckých tras a údaj, kdy projela rolba, ale také informace od rolbaře, zda stopa není někde přemrzlá nebo v konkrétním místě nechybí sníh.

„Do aplikace mohou přispívat i lidé a posílat své pocity a upozornění z terénu. Takové informace určitě uvítá každý, kdo na běžky vyrazí,“ tvrdí Kačor.

„Každému běžkaři, který přijede do Jeseníků, bych doporučil si tuto aplikaci stáhnout do mobilu,“ doplnil Rak.

V Jeseníkách udržují přes 500 kilometrů tras. Hory propojuje Jesenická lyžařská magistrála, měří 114 kilometrů a vede z Dolní Moravy až do Vikýřovic u Šumperka (přes Hynčice pod Sušinou, Paprsek, Ramzovou, Červenohorské sedlo, Švýcárnu, Ovčárnu, Skřítek, Hraběšice). Trasy jsou rozděleny do sedmnácti udržovaných sektorů.