Tonžští olympionici se konečně vrátili z Tokia. A přivezli domů covid

Tonga je malé tichomořské království.



Ostrovní stát severovýchodně od Nového Zélandu, kde žije něco přes 100 tisíc lidí. A dlouho to také byla jedna z mála zemí, které se nákaza covid-19 vyhýbala.

I kvůli velmi striktním a přísným hraničním kontrolám, které do země málokoho pustily. Jenže to už neplatí. Nyní Tonga hlásí prvního nakaženého, a to z repatriačního letu, kterým se vracelo i šest lidí z olympijských her v Tokiu.

Ano, z her v Tokiu, které skončily 8. srpna.

Spousta lidí si ze slavnostního ceremoniálu pamatuje tonžského taekwondistu Pitu Taufatofua, který přišel na slavnostní zahájení her do půli těla nahý.

A special congratulations to our Flag Bearer, Malia Paseka. She did an amazing job leading the way for more participation of females and youth in sport in Tonga. So proud to walk along side our first ever female taekwondo Olympian!

-@olympics @tokyo2020 @worldtaekwondo.pr pic.twitter.com/nb5wyj3ImV — Pita Taufatofua (@pitaTofua) July 23, 2021

Jeho kolegyně - první tonžská taekwondistka - Malia Pasekaová byla mezi šesticí lidí, které čekala nekonečná cesta domů.

Spolu s ní byli mezi šesticí jeden atlet, šéf mise, atletický trenér, plavecký kouč a generální tajemník Tonžského olympijského výboru Takitoa Taumoepeau.

Z Tokia se po konci her vydali domů, ale kvůli přísným podmínkám nemohli letět přímo z Japonska do Tonga, a tak to vzali přes Nový Zéland.

A to byla chyba.

Když jim totiž na Novém Zélandu skončilo karanténní období, doplatili na pozastavení letů v rámci přísného omezení v zemi.

Původně měli ze Zélandu odletět už na konci srpna, ale let byl zrušen poté, co 17. srpna Nový Zéland zavedl přísnější režim a stopl téměř jakékoliv lety.

„Nejdřív nám říkali, že budeme mít tak týdenní zpoždění. Jenže oblast Aucklandu na Novém Zélandu na tom byla hůř a hůř kvůli deltě, takže nám bylo jasné, že z toho spíše bude několik týdnů. Ale nečekali jsme, že se to protáhne skoro na tři měsíce,“ řekl Taumoepeau.

Malia Paseka is the first female Olympian from the Kingdom of Tonga to compete in Taekwondo.

The effort and toil is above every medal 

Congratulations Malia... #PacificSports #TokyoTogether pic.twitter.com/kysOdnbSis — Consulate of the Kingdom of Tonga (@ConsulateKoT) July 27, 2021

Většina z nich ale zůstávala u příbuzných ve městě Kaiapoi na Jižním ostrově. Jídlo, oblečení i kredit do telefonu jim posílaly tonžské církevní a komunitní organizace.

„Za což bych jim chtěl moc poděkovat, protože se o nás všichni krásně starali,“ líčil Taumoepeau.

Až do konce října, na kdy byl naplánován repatriační let pro celkem 215 osob a olympionici se tak konečně mohli vydat na svůj ostrov.

To ještě netušili, že jejich trable nekončí.

Jeden z 215 cestujících byl totiž po příletu pozitivně testován na covid-19.

Podle agentury France Presse byl dotyčný plně očkován a novozélandské ministerstvo zdravotnictví říká, že měl před nástupem do letadla negativní test.

Do této chvíle byla pouze třetina Tonžanů naočkovaná, incident ale okamžitě zvedl zájem o vakcinaci. „V posledních dnech to je i přes dva tisíce lidí denně,“ říká koordinátor očkování Afu Tei.

Hlavní ostrov země Tongatapu okamžitě vstoupil do sedmidenního lockdownu. No a všech 215 cestujících spolu s personálem letadla muselo nastoupit do třítýdenní karantény. V polovině budou znovu testováni a pak ještě jednou na konci karantény.

„Dotyčná pozitivní osoba v sobě neměla velkou nálož viru, dalších 214 cestujících mělo negativní test. Je možné, že se mezi ně vir nerozšířil,“ doufá tonžský ministr zdravotnictví Siale ´Akau´ola.

Pokud ne, za tři týdny se olympionici konečně vrátí domů z asi nejdelší olympijské výpravy v tonžské historii.