S Petrou jsme pokecali, smál se Satoranský. Šefl nechápal obleček Němců

„Fakt že jo, byl to zážitek. Musím říct, že jsem ani nečekal, že to bude tak velkolepé. Moc jsem si to užil. Je škoda, že nemohli být na stadionu fanoušci, protože by člověk víc vnímal tu atmosféru, ale i tak jsem si to užil, je to velká pocta,“ líčil dojmy kapitán české basketbalové reprezentace.

Poprvé v historii olympijských her mohli jednotlivé země mít vlajkonoše dva. Genderová vyváženost pronikla i sem a Češi toho s radostí využili. Spolu s Tomášem Satoranským tak českou vlajkou mávala dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová.

„Bylo to skvělý. Jak jsme tam byli dva, tak to bylo i takové jiné. Vlajka byla docela těžká, tak jsem ráda, že ji nesl hlavně Tomáš, byla to sranda. Jsem ráda, že jsem tu možnost dostala,“ usmívala se česká tenistka.



Pod rouškou se smála.

Se Satoranským se totiž před vstupem na stadion bavili, jestli vlajkou budou mávat, nebo ji jen budou držet. Dojetí na ni přišlo už ve čtvrtek, kdy se o tom, že bude vlajkonoškou, dozvěděla.

„Pro mě to bylo dojemné i tady,“ líčil Satoranský. Když jsme vcházeli velkolepě na ten stadion, dýchlo to na nás. Bylo moc fajn pokecat si s jinými sportovci, dost jsme si povídali s Petrou, protože se moc dobře osobně neznáme. Bylo super ji poznat, je to úžasná sportovkyně, ale i sympatická ženská. Super zkušenost, čest nést tu vlajku s ní,“ smekl poklonu své kolegyni basketbalista.



Nadšení z atmosféry byli i plavci Jan Čejka s Janem Šeflem. „Závod mám až za šest dní, tak proč tam nezajít a nezamávat našim, nezamávat lidem u telky. Já mával, co mi síly stačily, až mě z toho bolí rameno,“ smál se Šefl.

„Hezký to bylo! Bylo fajn potkat další lidi. Tady s panem Čejkou jsem na pokoji, takže se občas setkáváme, to zas taková raketa nebyla. Ale je strašně příjemné vidět, že Petra Kvitů, která už nikomu nemusí nic dokazovat, tak sem přijde, vezme vlajku do ruky a jde do toho.“

O pohodovou atmosféru se podle Šefla starali v týmu hlavně basketbalisté. A neunikly mu ani některé oblečky, které si některé země na zahájení zvolily.



„Strašně mě baví ty africké – barevné, je vidět ta tradice. Naopak zklamaný jsem byl z Němců, ty byli totálně oháknutý, to jsem absolutně nepochopil. Proti našim krojům nic nemám, já v tom vypadám poměrně srandovně, ale to je věc druhá,“ líčil.

Všichni čeští sportovci byli hlavně rádi, že se konečně taky v Tokiu sešli. Že mohli prohodit pár slov, že český tým zase trochu stmelili.

„Kór v téhle době. Moc se nepotkáváme, snažíme si držet odstupy, v tomhle byl ten nástup ojedinělý. Jsem vděčná, že jsem mohla zase potkat nové lidi,“ dodala Kvitová.