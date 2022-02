Sám si neskočí, v týmu možná ano. Polášek je po osmi dnech z izolace

Pozitivní test na covid českému skokanovi na lyžích zamezil v Pekingu ve startu do individuálních závodů. Teď se ale po více než týdnu vrací mezi českou výpravu. V neděli absolvuje první trénink a do programu her by mohl zasáhnout v pondělí v týmové soutěži.