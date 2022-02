V Pekingu je covid pod kontrolou, do hledišť bude moci víc fanoušků

Pořadatelé her v Pekingu pustí do hledišť na olympijských sportovištích více fanoušků. Podle šéfa komise pro kontrolu a prevenci pandemie Chuang Čchuna jim to umožnila dobře zvládnutá situace s koronavirem v olympijské „bublině“.