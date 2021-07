Ondra musel zrušit aklimatizační kemp v Koreji, do Tokia odletěl z Prahy

„Poslední dny před odletem jsem strávil tréninkem doma. Snažil jsem se mít co největší klid, největší pohodu. Na trénink, ale i na regeneraci, protože poslední tréninkové dny už toho člověk nenatrénuje tolik, co se týká objemu. V lezení je hlavně potřeba mít dobrý pocit, nabrat zdravé sebevědomí a to si myslím, že se mi povedlo,“ řekl Ondra v nahrávce pro média. Tradiční setkání s novináři před odletem jeho tým zrušil.



Trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost chtěl absolvovat závěrečnou přípravu v Koreji. Tamní vláda ale kvůli prudkému nárůstu covidových případů zpřísnila protiepidemická opatření.

„Trošku se nám změnily plány. Chtěl jsem se v Koreji adaptovat na teplo a časovou zónu, ale myslím si, že bylo naopak příjemné být do poslední chvíle v domácím prostředí, které znám,“ uvedl Ondra.

Striktní protiepidemická opatření čekají sportovce i v Japonsku a osmadvacetiletý český reprezentant s tím počítá. „Všichni víme, že to bude asi trošku jiná olympiáda než všechny předchozí. Pro mě to sice bude premiéra, ale co se týká užívání jakési olympijské atmosféry, tak to bude trošku jiné vzhledem k tomu, že asi neuvidíme o moc více než pokoj, jídelnu a závodiště,“ podotkl Ondra.

Brněnský rodák je považován za adepta na medaili, sám se za hlavního favorita nepovažuje. „Což si myslím, že mi psychicky pomáhá. Ambice určitě nějaké mám, ale nebudu je říkat. Všechno záleží na stavěčích, co pro nás připravili. Myslím si, že za poslední dva tři roky jsem udělal spoustu práce a i ve svých slabších stránkách jsem se posunul, což by dávalo poměrně velkou šanci na dobrý výsledek,“ řekl Ondra a poukázal na fakt, že na olympiádě se bude závodit v kombinaci tří disciplín.