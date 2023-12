Švýcaři chtějí usilovat o zimní olympiádu 2038, MOV jim termín navrhl

Švýcarský olympijský výbor i tamní federace zimních sportů věří, že pro rok 2038 Švýcaři uspějí.

„Upínali jsme se na olympijské a paralympijské hry v roce 2030 nebo 2034, ale ve sportu musíte být flexibilní. Teď máme možnost společně dál rozvinout náš projekt a jsme přesvědčení, že naše podmínky, zkušenosti a spolehlivost z nás dělají excelentního partnera pro MOV i pro rok 2038, abychom úspěšně a efektivně pokračovali v současném procesu směrem k příští generaci her,“ uvedl prezident Švýcarského olympijského výboru Jürg Stahl.

Roli bude hrát i politická a ekonomická situace a podpora obyvatel. MOV viděl slabiny švýcarského projektu v plánování využití sportovišť a financování. Švýcaři počítají s využitím stávajících areálů po celé zemi. Mají čas do roku 2027, aby svůj projekt doladili a v případě oboustranného zájmu posunuli svůj statut z privilegovaných na cílené rozhovory s MOV.

To by je přiblížilo pořádání ZOH, které by se do Švýcarska vrátily po 90 letech. V letech 1928 a 1948 se svátek zimních sportů konal ve Svatém Mořici.

„Jsme skvělý sportovní národ v zimních sportech a oceňujeme zájem MOV nadále diskutovat o našem jedinečném olympijském projektu. Jsme připraveni optimalizovat náš projekt ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami,“ uvedla Ruth Wipfliová-Steineggerová, spoluprezidentka asociace „Švýcarsko 203x“, která olympijskou kandidaturu zastřešuje.