Hledá se hostitel zimní olympiády. Kandidovat chce celé Švýcarsko

Pro zahajovací ceremoniál se počítá s Lausanne, kde sídlí Mezinárodní olympijský výbor (MOV), závěrečný ceremoniál by měl být v Bernu. Dosavadní praxi hostitelských měst země helvétského kříže opustila.

„Švýcarsko se může stát první olympijskou hostitelskou zemí v historii. Studie ukazuje, že zimní hry ve Švýcarsku by se mohly díky decentralizačnímu konceptu uskutečnit výhradně na stávající infrastruktuře,“ uvedl Švýcarský olympijský výbor, který studii analyzoval.

Odpovídá to nové filozofii MOV. „Olympijské hnutí je na začátku nové éry s hrami organizovanými co nejudržitelněji, ze kterých by mohla mít prospěch řada společenských oblastí,“ uvedla viceprezidentka Švýcarského olympijského výboru Ruth Wipfliová Steineggerová.

Studie by měla být podkladem pro další jednání s MOV, který nyní vyjednává se zájemci o olympijské hry napřímo. „Pošleme návrh sportovnímu parlamentu, abychom MOV na jeho zasedání 24. listopadu sdělili, že chceme vstoupit do další fáze dialogu o olympijských a paralympijských hrách ve Švýcarsku,“ řekl prezident tamního olympijského výboru Jürg Stahl.

Na rozdíl od dřívějších projektů, které Švýcaři v referendu odmítli, má nyní olympijská myšlenka v zemi podporu. Pro jsou zhruba dvě třetiny lidí, uvedla studie. Její autoři propočítali, že by organizování olympijských a paralympijských her mohlo do švýcarské ekonomiky přinést až 1,5 miliardy eur (asi 37 miliard korun).

Německý čtyřbob Johannese Lochnera sviští ledovou dráhou ve Svatém Mořici.

Do roku 2027 se ve Švýcarsku uskuteční devět až deset světových šampionátů v zimních olympijských sportech. Vedle sportovišť disponuje tato země také dostatečnou kapacitou ubytování a dopravní sítí. Jediným zásadním sportovištěm, které ve Švýcarsku chybí, je rychlobruslařský ovál. Pro tyto soutěže proto studie navrhuje využít nějaký areál v zahraničí.

Švýcaři se primárně zajímají o rok 2030, ale alternativou je pro ně termín o čtyři roky později. O pořadatelích obou těchto zimních olympiád by měl MOV rozhodnout příští rok v červenci. Další uchazeči jsou ze Švédska a Francie. Švýcarsko hostilo zimní hry dvakrát: v roce 1928 a 1948 se uskutečnily ve Svatém Mořici.