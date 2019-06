Olympiáda dětí začíná. Najde nové Ledecké a Davidové?

Když se v Libereckém kraji před devíti lety konala zimní varianta mládežnické olympiády, mezi účastníky se poprvé zablyštěly i pozdější hvězdy: olympijská vítězka ve sjezdovém lyžování a snowboardingu Ester Ledecká či aktuálně nejlepší česká biatlonistka Markéta Davidová.

„Já si pamatuji všechny ty ceremoniály. To bylo skvělé. Nikdy předtím jsem na akci podobného formátu nebyla,“ zavzpomínala Markéta Davidová. „Mladý sportovec si užije atmosféru se vším všudy na maximum. Byla to úžasná zkušenost,“ dodala závodnice z Janova nad Nisou.

V Liberci v roce 2010 závodil také sdruženář Tomáš Portyk. „Vzpomínám si, že to byla jedna z prvních větších akcí, kterých jsem se zúčastnil. Byl to takový první schůdek. Sportovec si tím musí projít, aby mohl jít dál do světa,“ řekl člen Dukly Liberec. Už o čtyři roky později - v pouhých 17 letech - startoval na „dospělé“ olympiádě v Soči.

To je jen pár příkladů sportovců, kteří se z dětské olympiády odrazili do velkého sportovního světa. A juniorská mistryně světa a dvojnásobná evropská šampionka Markéta Davidová nyní dokonce povede svůj rodný kraj do nadcházejících bojů coby vlajkonoška.

„Rozhodnutí bylo jednoznačné. Myslím, že v našem kraji není větší hvězda, která by našim sportovcům byla věkově blíže. Navíc se sama Olympiády dětí a mládeže účastnila,“ vysvětlil vedoucí výpravy Petr Hloušek.

Slavnostní zahájení včetně nástupu výprav a olympijské pochodně se uskuteční v neděli od 17 hodin v liberecké Home Credit Areně. Soutěžní klání jsou na programu od pondělka do čtvrtka. Boje mládežnické olympiády lze sledovat nejen na jednotlivých sportovištích, ale každý den od rána až do podvečera také na ČT sport, kde poběží přímé přenosy, vstupy ze sportovišť i olympijské studio.