Olympijské hry v Los Angeles 2028 budou mít měnící se logo

21:57

Organizační výbor olympijských her v Los Angeles 2028 představil unikátní měnící se logo, jež má reprezentovat různorodost tohoto kalifornského velkoměsta. Zároveň se pořadatelé v souvislosti se současným protestním hnutím v USA vyslovili pro to, aby bylo upraveno pravidlo 50 olympijské charty, které během her zakazuje politická či náboženská prohlášení.