Příští top samsung má mít výjimečný foťák. Spekuluje se o tekuté čočce

Samsung za poslední rok výrazně urychlil inovace. Po nevýrazných loňských modelech přišel se zcela novou řadou A a i se zcela novými modely Galaxy S 10 a Galaxy Note 10. Přestože do premiéry jejich nástupců je ještě hodně času, už se objevují první informace, čím by novinky měly být zajímavé.

Jako první se pravděpodobně představí nová řada Galaxy S, která by měla mít premiéru koncem února či na začátku března. Tedy zhruba za půl roku. Možná ji předstihnou některé nové modely řady A, případně budou Galaxy S následovat s drobným odstupem, jako tomu bylo letos.

Design Samsungu S11 zatím známý není, i když se spekuluje, že by mohl mít zahnutý displej do všech čtyř stran, nikoliv jen do dvou jako tomu je doposud (vyjma modelu S10e).

Víc se mluví o fotoaparátu tohoto modelu. Jenže dál se informace rozcházejí. Některé zdroje uvádějí, že by měl telefon dostat hlavní čip s rozlišením 108 Mpix. Takový čip už Samsung oznámil, jmenuje se ISOCELL Bright HMX. A plánuje ho instalovat i do nejvyššího modelu následující řady A.

Samsung už produkuje čip s taktéž rekordním rozlišením 64 Mpix, ten se však pravděpodobně poprvé ukáže v přístroji jiného výrobce. Samsung se totiž snaží udolat konkurenční výrobce fotočipů, například zatím dominantní Sony, a tak své produkty nabízí i konkurentům. Ale je pravděpodobné, že zmíněný rekordní 108Mpix čip si Samsung schová primárně pro vlastní produkty. Mimochodem, umožňuje natáčet videa v 6K.

Jenže to jsou sice rekordní, ale stále konvenční řešení. A Samsung by v S11 mohl podle některých zdrojů použít i mnohem výjimečnější technologii. Tou jsou takzvané tekuté čočky. Ty buď samostatně nebo v kombinaci s klasickými čočkami umožňují v malém těle měnit sférické zakřivení průchodem elektrického proudu.

Prakticky to znamená, že umožní vměstnat teleobjektiv do tloušťky současného běžného fotomodulu s pevným ohniskem. To doposud byl problém. Zákazníci chtějí v telefonu teleobjektiv, pokud však má mít třeba pětinásobné optické přiblížení, tak je nutné použít periskopovou konstrukci (objektiv je umístěný podélně a obraz přenáší soustava hranolů), jakou má třeba Huawei P30 Pro. Jinak současná tloušťka telefonů umožňuje maximálně trojnásobné optické přiblížení.

Tekuté čočky nejsou žádné sci-fi. Některé firmy s nimi experimentují mnoho let a dnes lze průmyslové moduly běžně zakoupit. Výrobou a vývojem se zabývají třeba společnosti Edmund Optics nebo francouzská Varioptic. Ta třeba první testovací fotoaparát s tekutou čočkou představila již v roce 2004.

Aktuálně Varioptic koupil známý výrobce skel Gorilla Glass, společnost Corning. A právě tato společnost by měla být dodavatelem modulu pro Samsung. Oproti současným možnostem by tak nový Samsung mohl nabídnout teleobjektiv s desetinásobným optickým přiblížením, aniž by to výrazně omezilo vnitřní konstrukci telefonu.