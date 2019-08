Samsung představil mobilní snímač se šílenými 108 megapixely

Fotoaparáty jsou v současnosti oblastí, kde se výrobci smartphonů nejvíce přetahují o co možná nejdokonalejší model. A vypadá to, že tomu tak ještě nějakou dobu bude. Letos jsme viděli první mobily se 48MPix fotoaparáty a v současnosti už několik výrobců oznámilo, že chystá modely s 64MPix senzory (více v článku Čí mobil bude první fotit v rozlišení 64 megapixelů? Kandidátů je několik). Teď ale Samsung pořádně zvedl laťku oznámením, že má nový 108MPix snímač určený pro smartphony.

Zajímavé je, že se na vývoji podílelo také čínské Xiaomi, které paradoxně tento senzor použije jako první v zatím dosud blíže neurčeném modelu Xiaomi Redmi. Je ovšem zároveň vcelku obvyklé, že Samsung svoje čipy a snímače prodává i ostatním výrobcům, takže je možné, že uvidíme vícero takových přeborníků v rozlišení fotografií před tím, než dorazí na trh i 108MPix samsung.

Tento senzor s vysokým rozlišením nese název ISOCELL Bright HMX a stejně jako umí dnešní 48MPix fotoaparáty spojovat sousední pixely za účelem dosažení lepší světelnosti při 12MPix rozlišení, i tento nový snímač spojí sousední buňky do stále působivých 27 MPix. Je to jeden z největších dosud vyrobených mobilních snímačů s rozměry 1/1,33 palce. Rozlišení fotografie bude 12 032 x 9 024 obrazových bodů. To je rozlišení už nad rámec běžného využití i pro profesionální fotografy.



ISOCELL Bright HMX dále dovolí také natáčet video ve vysokém rozlišení až 6K (6 016 x 3 384 pixelů) při 30 snímcích za sekundu. Jen moc netušíme, na jakém zařízení si takové video v plné kvalitě vychutnáte, neboť zobrazovacích zařízení (televize, monitory, smartphony) s displejem jemnějším než 4K je zatím stále jen hrstka a navíc je to vysoce prémiové zboží. Bude to spíš pro využití do budoucna, až se 8K panely jednou stanou mainstreamem.



Ovšem uvidíme, zda tak vysoké rozlišení neposlouží pro nějaké chytré využití pomocí propracovaného softwaru. Dvojité, trojité a i čtyřnásobné fotoaparáty také zpočátku vypadaly jako zbytečnost.



48megapixelové fotoaparáty už mají nové smartphony OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 nebo Honor View 20. Ale v rámci žebříčku laboratoře DxO Mark si stále dobře vede už skoro rok starý Pixel 3 od Googlu s jedním 12megapixelovým fotoaparátem.

Stejný fotoaparát má i letošní levnější odlehčený Pixel 3a, který na našem trhu (kde se oficiálně neprodává) vyjde zhruba na 13 000 korun. To u novinky od Xiaomi lze očekávat asi zcela jinou sumu nutnou pro jeho zakoupení.