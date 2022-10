Honor X6 je low-endová novinka postavená okolo hlavního fotoaparátu

Zájemce o slušný low-endový telefon by se měl porozhlédnout po výprodejových modelech z první poloviny letošního roku nebo ještě o fous starších. Protože za 4 500 korun, tedy za částku, za kterou se prodává novinka, dostane FHD+ displej a slušný procesor. V některých případech dokonce i levněji.

Nový Honor nemá ani FHD+ displej a jeho procesor je opravdu základní. Což by u low-endového smartphonu tolik nevadilo, ale musel by být docela výrazně levnější. Ale Honor v tom není sám, je to současný trend. Takto mobily nenápadně zdražují. Ceny opticky nerostou, ale výbava je hodně osekaná.

Novinku pohání procesor MediaTek Helio G25, což je základní čip s výkonem v Antutu od 100 000 bodů, což je dnes opravdu slaboučký výkon. Displej je typu TFT s úhlopříčkou 6,5 palce a rozlišením HD+. V kontextu slaboučkého hardwaru je vlastně displej s menším rozlišením výhodou. Dodejme, že paměť má.

Hlavním lákadlem telefonu je primární snímač fotoaparátu s rozlišením 50 Mpix a světelností f/1.8. To není v low-endové kategorii obvyklé, ale ani výjimečné. Doplňují ho dva snímače s rozlišením 2 Mpix. Jeden je pro makro, druhý pro hloubku ostrosti. Vpředu je pak 5Mpix snímač.

Telefon podporuje NFC, což je na pochvalu, protože u levných mobilů to stále není úplně automatická vlastnost. Baterie s kapacitou 5 000 mAh hodin je dnes standard, 10W nabíjení je v podstatě základ. Telefon má i sluchátkový konektor a čtečku otisků prstů na boku.