Už známe ceny. Začínají předobjednávky na Apple Watch 7

Prodeje sedmé generace hodinek Watch startují poněkud netradičně. Apple do momentu spuštění předobjednávek nezveřejnil ceny hodinek. To je neobvyklé, v minulých letech byly ceny známé od premiéry a stejně tomu tak je u jiných produktů, třeba iPhonů. Známá je jen základní cena pro americký trh: 399 dolarů bez daně. To je stejná suma jako u loňské, šesté řady.

Apple hodinky Watch 7 představil spolu s novými iPhony už 14. září. Jenže na iPhony začaly předobjednávky hned 17. září a prodej o týden později, na hodinky se zákazníci musí počkat měsíc. Na ruku si je dají až 15. října, kdy budou fyzicky k dispozici v obchodech. A to jak v Česku, tak v USA a i jinde ve světě.

Důvodem zpoždění jsou podle všeho problémy s výrobou hodinek. Informace o potížích se objevovaly ještě před premiérou. Sedmá generace hodinek má totiž nový design s větším displejem, takže se změnila i jejich konstrukce. Což mělo za důsledek problémy s výrobou a kvalitou produktu.

Nová generace hodinek má dvě velikosti pouzdra: 41 a 45 mm. Loňské Watch 6 mají pouzdra o milimetr menší. Trochu jiný je i design pouzdra, i když základní tvary Apple zachoval, hodinky pozná každý. Funkční výbava úplně zásadní inovace nepřináší. Detailní informace najdete v tomto článku.

Na českém trhu jsou v prodeji již i varianty s mobilním připojením, zatím je však využijí jen zákazníci T-Mobile. Ale je pravděpodobné, že O2 a Vodafone podporu přidají v příštích měsících. V meziročním srovnání jsou ceny sedmé řady o několik stokorun nižší než tomu bylo u řady šesté.

České ceny hodinek Watch 7 Hodinky Velikost 41 mm Velikost 45 mm Watch 7 GPS hliník s běžným řemínkem 10 990 Kč 11 790 Kč Watch 7 GPS hliník s koženým nebo pleteným řemínkem 12 390 Kč 13 190 Kč Watch 7 Cellular hliník s běžným řemínkem 13 790 Kč 14 590 Kč Watch 7 Cellular ocel s běžným řemínkem

18 990 Kč 20 390 Kč Watch 7 Cellular ocel s milánským tahem 20 390 Kč 21 970 Kč Watch 7 Cellular ocel s řemínkem s moderní přezkou

21 790 Kč X

V prodeji zůstávají i starší verze hodinek. O trochu levnější jsou staré trojky, které Apple stále nabízí jako nejekonomičtější variantu. Loňský model SE stojí stejně, jen z nabídky vypadly některé dražší kombinace.

Nové ceny starších modelů, které zůstávají v prodeji Hodinky Velikost 40 mm Velikost 44 mm Watch SE GPS s běžným řemínkem 7 990 Kč 8 790 Kč Watch SE Cellular s běžným řemínkem 9 390 Kč 10 190 Kč Watch SE GPS s pleteným řemínkem nebo tahem 9 390 Kč 10 190 Kč Watch SE Cellular s pleteným řemínkem nebo tahem 10 790 Kč 11 590 Kč Watch 3 (tmavě šedá nebo stříbrná) 38 nebo 41 mm 5 490 Kč 6 290 Kč

Pro porovnání přinášíme loňské ceny hodinek Watch 6, Watch SE a Watch 3, které Apple nabízel do letošního října.