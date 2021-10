Nové Watch od Applu objednáte od pátku. Ceny jsou však stále neznámé

Již v létě se začaly objevovat informace, že Apple má problémy s výrobou sedmé generace hodinek Watch a že jejich premiéra a prodej budou opožděné. Nakonec Apple premiéru neposunul, ale prodej začne až v polovině října, tedy měsíc po premiéře.

Důvodem zdržení je výrazná změna konstrukce hodinek. Mají větší displej i pouzdro, ač funkční výbava se oproti šesté generaci zase tak výrazně nezměnila. Ale i tak podle různých zdrojů měl Apple problémy s výrobou, nebyl spokojený s kvalitou produktu.

Apple sice nakonec hodinky představil spolu s novými iPhony 14. září, ale na pultech obchodů budou až o měsíc později. Přitom nové iPhony se začaly prodávat 24. září a předobjednávky odstartovaly už 17. září.

Navíc u iPhonů Apple okamžitě zveřejnil všechny ceny a to jak pro americký trh tak i pro všechny ostatní včetně českého. U hodinek je to však jiné, Apple zveřejnil jen základní cenu 399 dolarů pro americký trh. A to platí i nyní, když už je jasné, že předobjednávky začínají 8. října a na pultech prodejen budou hodinky o týden později v pátek 15. října.

Uvedená data jsou platná pro většinu trhů včetně českého. Ceny Apple zřejmě uvede až v pátek 8. října ve dvě hodiny odpoledne středoevropského času. S ohledem na základní americkou cenu, která je stejná jako u loňské řady Watch 6, lze očekávat, že podobné budou ceny většiny modelů.

To by znamenalo základní českou cenu 11 490 Kč, která podle provedení stoupá až přes 20 000 korun. I v Česku jsou od léta už k dostání varianty s mobilním připojením, což by samozřejmě mělo platit i pro novou kolekci. A naopak loňská série Watch 6 by mohla zlevnit, aktuálně však stále platí původní ceny.