Samsung si nechal patentovat absurdní vychytávku

Každý jistě zná scénu z komedie Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, v níž Vladimír Menšík coby vodník Karel promění milostpaní Matyldu Wassermannovou (hraje ji Míla Myslíková) v balení polohrubé mouky. Ne ovšem ledajaké: má lidské uši. Proč zmiňujeme právě tento filmový úryvek?

Samsung totiž letos v dubnu v nizozemském Haagu podal patentovou přihlášku na velmi netradiční příslušenství pro smartphone. Jde o ochranné pouzdro, a to ne ledajaké. Od spousty ostatních se liší výrazným prvkem, který působí zábavně i strašidelně zároveň. Jsou jím lidské uši. Tedy spíše jejich věrná napodobenina. Neobvyklý patent obsahující šest náčrtů byl podle nizozemského portálu LetsGoDigital zveřejněn 4. října.

Z nich je patrné, že telefon se v pouzdru drží vodorovně, evokuje tak příslušenství pro herní maniaky. Jenže z nákresů je patrné, že nemá žádné ovládací prvky. Pouzdro není velikostně plně přizpůsobitelné, má pouze svislý fixační systém, který patrně usnadňuje vložení telefonu. Nicméně průmyslový vzor se týká fakticky jen zmíněných uší. Ty jsou umístěny po stranách pouzdra a jejich účel zůstává tajemstvím. Z doprovodných náčrtů je nicméně patrné, že v každém uchu je v místě zvukovodu průchozí otvor.

Objevují se tak spekulace, že je to kvůli možnosti připojení drátových sluchátek. Jenže od klasické audio jacku výrobci stále častěji upouští. A tak se nabízí další tvrzení, že by tvar uší mohl pomáhat k rovnoměrnému šíření zvuku ze stereofonních reproduktorů či k zesílení jejich výstupu. Zvuk by tak mohl ve výsledku zaplnit větší prostor.

Nebo jde „jen“ o nekonvenční „držák“ pro nabíjení bezdrátových sluchátek? Či jsou uši doplňkem pro hlasového asistenta Bixbyho, jehož virtuální tvář se objeví na displeji telefonu? Domněnek je spousta. Sám Samsung funkci detailně zpracovaných uší neupřesnil, ze stručného popisu nelze vyčíst ani použitý materiál.

V současnosti jde stále jen o patent. Navíc v případě tohoto netradičního „zlepšováku“ je velmi pravděpodobné, že u toho také zůstane.