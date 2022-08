Prozradí žháře z Hřenska jeho mobil? Mohl by, pokud ho měl a byl zapnutý

Masivní požár v lesích národního parku České Švýcarsko vznikl v noci ze soboty na neděli 23. července letošního roku zhruba po třiadvacáté hodině. Díky moderním technologiím ví vyšetřovatelé, jak přibližný čas, tak docela přesně místo, kde požár zahořel.

Místo i čas pomohly určit satelity, které nad místem přeletěly a zaznamenaly infračervené fotografie. Místem, kde požár založil zřejmě neopatrný turista, je oblast Malinového dolu nedaleko Hřenska. Přes den je okolí frekventované místo plné turistů, v noci se tam však příliš lidí pohybovat nebude, ač místní uvádí, že je to oblíbené místo na popíjení. Policie požár řeší jako obecné ohrožení.

Asi každého napadlo, že zřejmě nejefektivnějším způsobem, jak najít pachatele, bude jeho mobilní telefon. Operátoři totiž podle zákona musí půl roku uchovávat geolokační data svých zákazníků (§ 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích). Od založení požáru zatím uteklo jen několik týdnů, takže operátoři potřebná data určitě mají. Teoreticky tak platí, že pokud pachatel měl u sebe zapnutý mobil, tak takový mobil operátoři mají v databázi. A platí to, i kdyby pachatelem byl cizinec.

V lese není mnoho BTS

Tedy přesněji, pokud vezmeme v potaz mapy pokrytí operátorů (O2, Vodafone, T-Mobile), tak to platí, pokud měl dotyčný u sebe mobil se SIM od Vodafonu nebo O2. V případě T-Mobilu není pokrytí místa dobré, ale možná i v tomto případě by se potenciálně přítomné mobily daly také dohledat. I když by to vyžadovalo víc pátrání v geolokačních datech operátora.

Nelze předpokládat, že by se v inkriminovanou dobu na místě pohybovaly stovky lidí, asi to nebudou ani desítky. To by pátrání mohlo zjednodušit. Je zde však několik překážek. Určení polohy telefonu probíhá v mobilní síti triangulací z dostupných BTS, do kterých se mobil přihlásí nebo s nimi komunikuje. Čím víc jich je v okolí, které mobil vidí, tím je zaměření přesnější. Ve městě to jde i metry, v lese, kde BTS mnoho není, bude přesnost na desítky či i více metrů. V okolí Malinového dolu jich mnoho není, oblast z jedné strany ohraničuje státní hranice a většina je neobydlený les.

Policie tak musí vzít v potaz i telefony, které podle geolokace byly ve větší vzdálenosti od místa založení požáru. Což může být problém, stovky metrů od místa je Hřensko, kde jistě bylo v mobilních sítích zaregistrováno docela dost účastníků. Policie může využít i geolokační data ze smartphonů, pak se obrací na Google nebo Apple. Jenže v místě založení požáru je signál mobilních dat horší, ale možnost to také je.

Není mobil, není pachatel

Samozřejmě platí, že pokud pachatel mobil u sebe neměl nebo ho měl vypnutý, tak ho tímto způsobem najít nelze. A musíme dodat, že to platí, pokud byl na místě sám, případně jeho známí také měli telefon vypnutý nebo ho neměli.

Poslední komplikací, která by při pátrání mohla nastat, je předplacená karta. Česko je jednou ze zemí, kde jsou předplacenky anonymní. Lze je sice zaregistrovat, ale dělá to jen málo zákazníků. Policie se v tomto případě může dozvědět, jaké mobilní číslo bylo v daný moment na místě, ale nebude znát jeho majitele.

To je však jen komplikace a pokud si pachatel uvědomil, co způsobil, a SIM zahodil, tak si stejně nepomůže. Operátor předá na vyžádání policii další geolokační informace, kde se telefon s touto SIM pohyboval. Z toho lze vydedukovat bydliště, a navíc z telefonních kontaktů se policie k pachateli také dostane.