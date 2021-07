Vymýšlí smartphone s integrovaným dronem. Byť jiní to dávno vzdali

Psal se rok 2016, když londýnský spolek Buzz Technology v rámci birminghamské výstavy Gadget Show představil prototyp netradičního ochranného krytu pro smartphony. Jeho zvláštností nebyla jen jistá modularita, ale zejména obsah šuplíčku, který byl jeho součástí. Ukrýval totiž miniaturní kvadrokoptéru, k níž stačilo připojit zrovna používaný fotomodul, a uživatel tak mohl začít pořizovat snímky z netradičních úhlů (viz Nápad roku, nebo zbytečnost? Nejlepší fotku si uděláte ze vzduchu).

Zůstalo však patrně jen u prototypu. O důvodu lze jen spekulovat. Neuplynulo ovšem ani pět let a tuto myšlenku oprášilo čínské Vivo. Už loni v prosinci totiž společnost podle nizozemského portálu LetsGoDigital podala patentovou přihlášku u Světového úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO) na poněkud neobvyklý smartphone. To, na co londýnský spolek šel cestou ochranného krytu, chce Vivo integrovat přímo do samotného telefonu.

Byť patentované zařízení může na první pohled působit jako kterýkoli jiný běžný smartphone, z jeho vrchu se vysouvá jinak v útrobách skrytý šuplíček, který je navíc podle nizozemského portálu opatřen integrovaným snímačem otisků prstů. Tento šuplíček v sobě ukrývá malou kvadrokoptéru opatřenou dvěma fotoaparáty (předním a spodním), sestavou infračervených senzorů, které mají během letu zabránit kolizím s okolními objekty, či vlastní baterií.

Způsobem ovládání se dokumentace podrobněji nezabývá, lze však předpokládat, že bude probíhat prostřednictvím smartphonu. A to nejspíš pomocí speciální fotoaplikace, v níž by bylo možné dron nejen řídit, ale i s ním současně fotografovat. Vyloučit nelze ani ovládání pomocí gest rukou. Rozmístění kamer – „fotodron“ může být podle patentu volitelně osazen až čtyřmi snímači – umožní pořizovat záběry z různých úhlů včetně ptačí perspektivy.

Vize Viva, respektive samotný miniaturní dron této čínské značky nápadně připomíná fotografické drony AirSelfie představené už v roce 2017. A to nejen po vizuální stránce, ale i způsobem ovládání. Zkraje loňského roku pak byla na veletrhu CES v Las Vegas představena nová generace dronu, který se s přehledem vejde do kapsy kalhot či je možné jej uchytit prostřednictvím speciálního krytu k vybraným smartphonům (viz Fotograf s vrtulkou navíc. Selfie dron se vejde i do kapsy).

Nejde o levnou záležitost. Oficiální cena se v době, kdy byl původní AirSelfie k dostání i na tuzemském trhu, pohybovala těsně pod hranicí devíti tisíc korun. To je vskutku drahý doplněk smartphonu. Je však otázkou, kolik by si za netradiční smartphone s obdobným „fotodronem“ řeklo Vivo, pokud by jej pustilo do výroby a uvedlo na trh. Patrně půjde o další vizi, která zůstane jen na papíru. I Vivu musí být jasné, že by šlo spíš o záležitost pro úzkou skupinu uživatelů, ne o prodejní trhák.