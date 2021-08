To tu ještě nebylo. Vymysleli netradiční pyramidový fotoaparát

Nejen vysoký výkon či aktuálně podpora 5G jsou důležitými aspekty, na které mobilní výrobci a potažmo i potenciální uživatelé kladou v případě smartphonů důraz. Neméně důležité jsou i jejich fotografické schopnosti. Nerozhoduje však jen vysoké rozlišení hlavního snímače, které je často působivé jen na papíru – vzhledem ke spojování sousedních pixelů fotí reálně na mnohem nižší rozlišení. Přidávají se třeba i optická stabilizace či několikanásobný zoom. A také další, mnohdy bohužel úplně zbytečné snímače (více viz Objektivy nejsou vše. Nenechte se napálit na fotografická šidítka u smartphonů).

Ono přeci jen více snímačů na zádech smartphonu působí lépe než jeden jediný. V tomto ohledu však vize Viva trochu zaskočí. Už při letmém pohledu na designový koncept, který pro nizozemský portál LetsGoDigital na základě patentu zveřejněného 29. července vytvořil indický grafický designér vystupující pod pseudonymem Technizo Concept, totiž zaujmou záda prostá jakéhokoli fotosnímače. Dominuje jim pouze logo výrobce.

Hlavní fotoaparát se totiž Vivo rozhodlo ukrýt do útrob přístroje. Tedy po vzoru již z dřívějška známých vysouvacích selfie foťáků. Vivo tak prakticky původní vizi vzalo z trochu jiného konce. Šlo přitom ještě podstatně dále.

V jeho podání totiž nejde o běžný vyskakovací fotomodul, ale o sestavu čtyř do sebe zapadajících modulů. Ty jsou opatřeny různými optickými členy, přičemž samotný fotografický snímač je pevnou součástí nejmenšího z nich. Spodní čočku by měl uživatel k dispozici hned po aktivaci hlavního fotoaparátu. V dalších třech krocích by se pak vysunutím následujícího objektivu měnil charakter snímače, resp. ohnisková vzdálenost. Po úplném vysunutí tak fotomodul připomíná pyramidu.

Nizozemský portál podotýká, že díky překrývání jednotlivých objektivů by měl být zajištěn větší rozsah optického zoomu. O konkrétní hodnotě se však čínská společnost v patentové dokumentaci, kterou u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podala začátkem letošního roku, nezmiňuje. Uvádí pouze, že je podstatně větší než u současných smartphonů s fotoaparátem s periskopickým zoomem. Otazník pak visí i třeba nad umístěním blesku, v dokumentaci o něm není žádná zmínka.

Avšak už v době, kdy výrobci pomocí vysouvacího modulu řešili potřebu umístit selfie fotoaparát jinam než do výřezu či průstřelu displeje, se nabízela otázka, jak moc odolný takový prvek je. Přeci jen jde o něco, co „jen tak“ trčí z telefonu nad jeho obvyklé obrysy.

A v případě patentu Viva to platí násobně. Takovéto řešení by bylo již velmi náchylné na mechanické poškození. Rovněž se nabízí otázka, zdali by se vůbec takto řešený hlavní fotoaparát mezi uživateli uchytil. Jedno se však Vivu musí nechat: rozhodně se nebojí experimentovat. Důkazem budiž i jeho jiný nedávný patent, smartphone s integrovaným dronem.