Pašoval padělané díly nejen pro iPhony. Odsedí si dva roky

K úmyslnému obchodování s padělaným zbožím s cílem jej nelegálně dostat do Spojených států se Čchan Chun Le přiznal loni v listopadu. Rozsudek si vyslechl v pátek 9. července. Kromě dvouletého pobytu ve federální věznici mu podle amerického ministerstva spravedlnosti soudkyně Josephine L. Statonová uložila také pokutu. Le musí zaplatit 250 tisíc dolarů, tedy v přepočtu téměř 5,5 milionu korun.

To je přitom jen nepatrný zlomek sumy, na kterou si pašerák za více než tři roky systematického obcházení běžných přepravních kanálů a amerických celníků přišel. Padělané součástky smartphonů a další elektronické předměty opatřené padělanými značkami do USA společně s několika dalšími jednotlivci pašoval od konce roku 2011 do února 2015.

Celý podvod zastřešovala fiktivní obchodní společnost JV Trading Solutions, kterou Le založil a jejímž prostřednictvím využil v Oklahomě a Texasu služeb poskytovatelů virtuálních kanceláří. K jejich zřízení přitom zneužil jméno a doklady jednoho ze spiklenců. Systém obcházení celních agentů byl promyšlený, skupina vybudovala utajené přepravní kanály z Hongkongu a Číny do různých států USA.



Jakmile padělané výrobky dorazily na místo určení, skupina je obratem distribuovala koncovým zákazníkům prostřednictvím různých internetových obchodů. Podle státního zástupce tento podvod, který označil za sofistikovaný, dlouhodobý a vysoce výnosný trestný čin, Leovi vygeneroval zisk v řádu milionů dolarů. Navíc do svého nezákonného počínání vědomě i nevědomě zapojil řadu dalších lidí, a to včetně rodinných příslušníků.

Ne všichni mu však zůstali loajální. Jeden z Leových dodavatelů Chung-wej „Nick“ Tu v roce 2016 u okresního soudu v americkém San Diagu přiznal podílnictví na nezákonném obchodování s padělanými součástkami. Uvedl, že za účelem dalšího prodeje na americkém trhu dodal Leovi komponenty smartphonů v hodnotě nejméně 18 744 354 dolarů, tedy v přepočtu více než 407 milionů korun.

Zhruba polovinu celkové dodávky podle něj tvořily právě padělané komponenty opatřené ochrannými známkami Apple, Samsung, Motorola a dalších společností. Soud Tua poslal na tři roky do federální věznice.