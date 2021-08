Legendární značka fotoaparátů Kodak bude mít smartphonového partnera

OnePlus má Hasselblad, Huawei Leicu, Sony Zeiss a navíc se spekuluje, že si Samsung pozve k vývoji mobilních fotoaparátů Olympus. K této skupině se nyní přidá i Realme, v jehož případě se provalilo na veřejnost, že u mobilů využije rady známé fotografické firmy Kodak.

Kodak už nemá zdaleka takový lesk, jaký měl kdysi, firma totiž už v minulosti vyhlásila bankrot a momentálně se zaměřuje hlavně na software a tiskárny. V roce 2016 se sice zkusila probojovat i na smartphonový trh s modelem Ektra, nakonec však z toho byla poměrně velká ostuda a navíc se telefon o necelý rok později od uvedení na trh dal sehnat za poměrně směšný zlomek původní ceny.

Spolupráce se značkou Realme by jí snad mohla dodat zpět trochu sebevědomí. Tomuto mobilnímu výrobci se totiž aktuálně na světových trzích celkem daří, zejména s levnějšími modely. Je ovšem otázkou, zda nebudou fotomoduly s nálepkou Kodak vyhrazené pro dražší telefony, jako je například současný top model Realme GT.

Proslýchá se, že by spolupráci měla firma oficiálně odhalit s brzkým startem speciální edice právě zmíněného Realme GT, nazvané Master Edition (viz Master Edition bude levnější alternativou k výhodnému Realme GT). Zde bychom také vyhlíželi další plány do budoucna.

Bude to partnerství jako například u OnePlusu, který si Hasselblad domluvil na tři roky dopředu? Bude to opět jen spolupráce ve stylu „odborný dohled a konzultace“ se zanedbatelnými dopady na výsledný produkt? To se necháme překvapit.