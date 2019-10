Nechtějí vypadat chudě, tak si lepí na starší iPhony třetí foťák

Apple letos zvolil u nových iPhonů 11 Pro a 11 Pro Max poněkud střídmější designový posun a zatímco čelní stranu nechal naprosto stejnou, jako u minulých generací, na zádech pak pouze přibyl třetí fotoaparát a mírně se posunulo logo výrobce. Někomu to možná nepřijde jako dostatečně silný důvod, aby si po roce koupil nový telefon za třicet tisíc korun, ovšem pak asi riskuje, že bude před bohatými známými za chudáka.

Lidem s těmito problémy ovšem čínské online velkoobchody nabídly řešení: levnou nálepku, která přetvoří záda modelů iPhone X a XS na nové 11 Pro. Stačí si ji za pár dolarů objednat a nalepit a rázem možná kdekoho oklamete, že máte zbrusu novou generaci iPhonu. A třicet tisíc společně se „zamaskovaným“ starším iPhonem je v kapse.

Na sociální síti Twitter se objevilo video, které aplikaci tohoto „zlepšováku“ ukazuje v reálu, a musíme uznat, že na první pohled by nás takto upravený iPhone asi zmátl. Pokud si však odmyslíme sílu lepidla, které podle nás udrží třetí „optiku“ fotoaparátu na místě po maximálně několik vyndání a zandání telefonu do kapsy, blíží se tyto makety svou podobou spíše tomu, co unikalo na internet před samotným odhalením nových smartphonů od Applu. Kvalita napodobeniny rozhodně není na vysoké úrovni.



Angel Jiménez (Twitter) @angeljimenez VIDEO: Imagino que era cuesti�n de tiempo... https://t.co/82FlyH8590 Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu Imagino que era cuestión de tiempo... https://t.co/82FlyH8590 odpovědětretweetoblíbit

Na závěr dodáme, že si asi dovedeme představit koupi nalepovacího třetího fotoaparátu jako šprým pro kolegu v práci nebo rodinného příslušníka, kterému tajně „vylepšíte“ jeho iPhone X či XS a pak budete sledovat jeho reakce. Ovšem pokud někdo chce takto upraveným iPhonem dělat opravdu parádu, tak ať si radši ušetří případnou ostudu.