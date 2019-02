PŘEHLEDNĚ: Jak aktivovat Apple Pay a jak jsou platby zabezpečené

V současné chvíli Apple Pay podporuje v Česku jen několik bankovních institucí. Další budou přibývat, ale konkrétní termíny zatím známé nejsou. Ke dni spuštění služby, tedy k 19. únoru, lze Apple Pay použít s kartami České spořitelny, Moneta Money Bank, Air Bank, J&T Banky, Komerční banky a mBank. Službu podporuje i platební služba Twisto a stravenkové karty Ticket Restaurant a Edenred Benefits .

Službu je možné používat na iPhonech 6 a novějších, které mají NFC, a tudíž umožňují bezkontaktní přenos dat. Službu podporují všechny Apple Watch, pokud je máte, můžete mít i starší pětkový iPhone, který sám o sobě NFC nemá. Telefon nemusí mít mobilní data, služba funguje i offline.

Aktivace karty probíhá dvojím způsobem. Buď ji lze provést pomocí mobilní aplikace konkrétní banky, nebo výše uvedených společností. Anebo je zde univerzální možnost, kterou je nativní aplikace Wallet.

V jejím případě stačí kartu do aplikace naskenovat, tedy vyfotit. Aplikace si z obrázku stáhne všechny potřebné údaje a automaticky zjistí, jestli je kartu s Apple Pay možné používat.

Do peněženky (aplikace Wallet) lze přidat víc karet stejným způsobem, před platbou si pak můžete vybrat tu, se kterou chcete platit. Podobně lze přidat víc karet i do aplikací jednotlivých bank a dalších Apple Pay podporujících společností.



Kvůli bezpečnosti je nutné tento proces opakovat u každého Apple zařízení znovu, pokud tedy kartu zanesete do chytrých hodinek Watch, musíte stejný proces opakovat pro iPhone a další zařízení. Automaticky se data záměrně nesynchronizují. Informace o vaší kartě zůstávají jen v daném přístroji, nevidí je ani Apple a ani obchodník.

Aby bylo možné s Apple Pay platit, musí službu podporovat platební systém obchodníka, s čímž by neměl být v Česku problém, ale ne všude v zahraničí to bude stejné. A především musí mít obchodník terminál umožňující bezkontaktní platby, což je však logické.

Je to prakticky stejné jako s platební kartou použitou bezkontaktně. Ale dál se to liší. U karty je nutné, při platbě od určité částky (v Česku 500 korun) zadat PIN karty. U Apple Pay zadání PINu odpadá (i když teoreticky to terminál může vyžadovat), bezpečnostní potvrzení jakékoliv platby provedete přes Face ID nebo Touch ID. To znamená, že buď zadáte na iPhonu otisk prstu nebo kouknete do kamery pro zabezpečení obličejem. Je to stejný princip jako u odemknutí samotného iPhonu.

A pozor, pokud nemáte jednou z těchto technologií telefon zabezpečený, tedy ho nemáte zamknutý, nemůžete Apple Pay používat. U hodinek, které tyto funkce nemají, stačí jedna autorizace při spárování s telefonem a nasazení na ruku. Pak již stačí platit přiložením hodinek k terminálu.