Apple si to rozmyslel. Novou verzi systému pro iPhony může testovat každý

Dlouhé roky bylo tradicí, že k nejnovější verzi systému iOS mají přístup nejprve vývojáři, kteří navíc za tento status museli platit roční poplatek. Až po nějaké době Apple uvolňoval přístup k testovací verzi všem dalším zájemcům bez ohledu na účel testování nebo členství ve vývojářském programu. Letos je tomu poprvé jinak, a to i přesto, že ještě během pondělní konference to vypadalo, že testování bude podléhat starým pravidlům.

Do testování se tak nyní staří přihlásit pod svým běžným účtem (Apple ID) a hned budete mít přístup k testovací verzi systému. Jedinou podmínkou je, že musíte mít jeden z podporovaných iPhonů (modely XS/XS Max a novější) a aktualizovaný systém na verzi iOS 16.5.

Není třeba se nikam registrovat, možnost stažení testovací verze iOS 17 by se vám měla objevit v nabídce aktualizace softwaru (Nastavení → Obecné → Aktualizace Softwaru → Aktualizace betaverzí).

Přístup do betaverze ovšem nemusíte mít automaticky, na redakčním iPhonu i přes aktuální verzi systému se nabídka betaverze iOS 17 hned nezobrazila. Vyřešit to lze nicméně tím, že se pouze přihlásíte do stránky vývojářského programu Applu. Stačí jen obyčejné přihlášení a nic dalšího (nemusíte si platit vývojářskou licenci) a stažení betaverze se hned objeví v iPhonu.

Mějte na paměti, že testovací verze operačního systému může obsahovat chyby, které mohou znepříjemnit běžné používání telefonu. O tom koneckonců vývojářské verze jsou, aby se s nimi zkoušela funkcionalita a ne aby se používaly v osobních telefonech s očekáváním, že vše bude fungovat tak, jak má. Instalujte tedy iOS 17 jen pokud jste na novinky zvědaví a berete na vědomí případná rizika.

Testovací verze nově mohou rovněž stahovat i majitelé Apple Watch, iPadů a Maců/MacBooků bez vývojářského statusu.