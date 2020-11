Změna operátora už není horor, zvládli jsme to za pár minut

Leckdo z vás má jistě nehezké zážitky týkající se změny operátora: vázané smlouvy, u kterých platíte pokuty za odstoupení, složité a mnohdy nelogické procesy, jak se operátorovi „dovolit“ o převod čísla, a neustálé otravování ze strany infolinky, zda byste si to přece jen nerozmysleli. Ani my, kteří se psaním o telefonech a mobilních operátorech živíme, jsme to vůbec neměli v lásce.

V praxi jsme vyzkoušeli přechod mezi dvěma tarify bez úvazku. Vše jsme vyřídili online a všehovšudy nám to zabralo asi deset minut. Jak na to?