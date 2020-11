Operátoři často ignorují snížení sankce za předčasný odchod, zjistil úřad

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se v poslední době zaměřil na to, zda mobilní a virtuální operátoři do svých smluvních podmínek promítli změny, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, jež vstoupila v platnost letošního 1. dubna (více viz Štve vás operátor? Ode dneška se ho zbavíte rychleji a zdarma). Podle zjištění úřadu mnozí z nich tyto změny ani osm měsíců po nabití účinnosti novely do podmínek nezapracovali.

Nejčastějším prohřeškem bylo právě nepromítnutí jedné z nejzásadnějších změn, které novela přinesla. Tedy snížení výše úhrady za předčasně ukončenou smlouvu na dobu určitou. Úřad totiž zjistil, že tuto změnu do smluvních podmínek nepromítla více než polovina z celkem 30 kontrolovaných subjektů. Kromě třech hlavních mobilních operátorů se úřad zaměřil i na vybraných 27 virtuálních operátorů.

Dílčí nedostatky pak shledal v případě úpravy podmínek přenositelnosti telefonních čísel. U některých virtuálů úřad zjistil, že přenos čísla stále zpoplatňují. Dalším prohřeškem alternativních poskytovatelů telekomunikačních služeb bylo mimo jiné nezapracování takzvaného one-stop-shopu do smluvních podmínek, tedy možnosti přenechání veškerých nezbytných náležitostí s přenosem čísla na novém poskytovateli služeb. Díky one-stop-shopu tak zákazník nemusí už vůbec komunikovat s opouštěným operátorem.

Kontrolovaní operátoři pochybili i v případě nezapracování zákonných ustanovení, které přiznávají podnikajícím fyzickým osobám totožné právní postavení jako spotřebitelům. „Kupříkladu oprávnění odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v zákonem stanovené lhůtě nebylo řádně upraveno u poloviny těchto subjektů,“ upřesnil úřad v listopadové monitorovací zprávě.

ČTÚ informoval, že v případě zjištěných nedostatků bude zahajovat přestupková řízení. Po operátorech bude rovněž vyžadovat, aby změny, které dubnová novela přinesla, do svých smluvních podmínek zapracovali.