Silný vítr způsobuje výpadky v sítích operátorů. Přepněte mobil do 2G, radí

Aktualizováno o vyjádření O2

„Kvůli silnému větru ze západu máme v současné chvíli problém s 170 základnovými stanicemi v západních, severních a středních Čechách,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí T-Mobilu Zuzana Svobodová krátce po třetí hodině odpolední.

Jen o pár minut později se počet základnových stanic, které jsou kvůli silnému větru mimo provoz, zvýšil na 220. „Vývoj větru je dynamický, a tak se situace mění každou minutu,“ doplnila Svobodová s tím, že na kritické lokality operátor vysílá diesel agregáty.

S výpadky v síti se potýká i Vodafone. „Víme, že na řadě míst Česka došlo kvůli silnému větru k výpadkům elektřiny. Pokud jde o vysílače Vodafonu v takových oblastech, využíváme nyní náhradní napájení z baterií. Zároveň spolupracujeme s distribučními energetickými firmami, které obnovují dodávky elektřiny,“ informoval redakci tiskový mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.



„Z důvodu vichřice, která aktuálně prochází územím Česka, evidujeme výpadky několika desítek 2G a LTE vysílačů. Největší potíže jsme zaznamenali na Domažlicku, Křivoklátsku, Českolipsku, Jičínsku,“ informovala tisková mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

„Naši technici jsou v terénu a dělají maximum pro to, aby se povedlo stav co nejdříve vrátit do normálu,“ dodala s tím, že v případě potřeby přivolat si pomoc doporučuje operátor obyvatelům v postižených lokalitách volat na linku 112. Funguje i ve chvíli, kdy není dostupný signál jejich poskytovatele.

Mikšovská mimo to uživatelům z postižených oblastí radí, aby své telefony přepnuli do 2G. Mnozí uživatelé mají totiž napevno zvolený upřednostňovaný typ sítě na 4G či 5G. V době výpadku, kdy základnové stanice čerpají energii ze záložních baterií, jsou však tyto sítě potlačeny z důvodu zajištění delší výdrže vysílače na záložní zdroj.