Vodafone si v Česku vybral své laboratorní město. Testuje tam 5G

Výběr Karlových Varů coby „živého“ experimentálního prostředí pro moderní technologie není u Vodafonu velkým překvapením. Operátor je dlouhodobým partnerem místního filmového festivalu a tradičně se tu chlubí zajímavými technickými novinkami.

Loni jsme se v Karlových Varech dočkali první ochutnávky 5G a reálné ukázky toho, k čemu může být taková síť dobrá, letos už tu operátor nasadil 5G na jednom z vysílačů a zkouší technologii v reálném provozu.

Technických vymožeností by po podepsání memoranda o spolupráci mělo v Karlových Varech přibývat. Vodafone oficiálně hovoří o tom, že se firma stala „gigabitovým partnerem města“, čímž naznačuje, že nepůjde pouze o 5G sítě, ale i další moderní techniku. Memorandum společně podepsali Pavel Dvořák, generální ředitel Vodafonu a Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města.

Ta během tiskové konference prohlásila: „Vítáme záměr společnosti Vodafone a to, že zvolila právě Karlovy Vary. Je to místo, kde může kvalitu svých služeb předvést nejen místním, ale i statisícům návštěvníků z celého světa.“ Podle primátorky je záměr Vodafonu atraktivní hned z několika důvodů.

Vzhledem ke společné kandidatuře lázeňských měst na seznam Světového dědictví UNESCO město předpokládá zvýšený zájem turistů a těm se může moderní a kvalitní konektivita hodit. Na druhou stranu město očekává, že by zároveň mohla spolupráce s operátorem přilákat i mladé a začínající společnosti, které by na nových technologiích chtěly rozvíjet své projekty.

„Věříme, že memorandum a projekty s ním spojené přivedou do města nové firmy, vytvoří pracovní místa a zlepší život obyvatelům v regionu,“ prohlásil ředitel Vodafonu Dvořák.

5G zatím pro vyvolené

Od počátku festivalu operátor v Karlových Varech testuje 5G síť v reálném provozu. Tato testovací technologie ve městě zůstane i po skončení festivalu, zatím ji však nebudou moci využívat zákazníci. K dispozici bude jen vybraným subjektům, které se na spolupráci domluví s operátorem. Důvodem je to, že spektrum, které tu operátor využívá, má od ČTÚ pouze propůjčeno právě k testovacím účelům.

Definitivně se tedy 5G zákazníci dočkají až po chystané aukci kmitočtů, Karlovy Vary by podle Dvořáka měly být prvním místem v Česku, kde Vodafone komerční 5G síť po přidělení frekvencí z aukce spustí. Předpoklad je, že by se tak mělo stát do roka.

Na 5G technologii operátor už o víkendu předvedl zajímavou technickou ukázku holografického videohovoru, další ukázky by měly přibývat v blízké budoucnosti, a to ve spolupráci s různými inovativními firmami.

Prozatím se operátor chlubí především přenosovou rychlostí experimentální sítě. Během ospalého festivalového rána tu zástupci operátora naměřili rychlost 900 Mbit/s, my jsme už během rušnějšího brzkého odpoledne naměřili hodnotu necelých 700 Mbit/s, což je stále výtečná hodnota. A také důkaz, že 5G běží v reálné síti, ve které se pohybují i další uživatelé. Na stejném telefonu (Huawei Mate 20X 5G) jen s LTE Advanced konektivitou jsme ve stejnou dobu naměřili zhruba polovinu.

Více dodavatelů

Rychlosti sítě ukazuje Vodafone na zmíněném Hauwei Mate 20X 5G, operátor má k dispozici i Xiaomi Mi Mix 3 5G a Samsung Galaxy S10 5G. Na Xiaomi však zatím fungování není příliš vyladěné a Samsung by potřeboval upravený firmware, který není k dispozici. Na Huawei ovšem vše funguje bez větších potíží.

Co se dodavatelů technologie týče, i tady operátor vsadil na více karet. O rádiovou část se tentokrát stará Huawei, jádro sítě pochází od Ericssonu, který byl exkluzivním partnerem testu 5G u O2 v Kolíně.