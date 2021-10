RECENZE: Liščí oči Petry Hůlové vyvolávají rozpaky, ale za přečtení stojí

Hrdiny nové knihy Petry Hůlové Liščí oči jsou třináctiletá dvojčata Zuzka a Eda, kterému se v koupelně zjeví liška. Posléze se v místnosti objeví otvor do tunelu, jímž se sourozenci propadnou do minulosti – do srpna roku 1968.