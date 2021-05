Do Annecy jedou tři české animované snímky

Přesně 28 let musel čekat český film na svého zástupce v hlavní soutěži na největším festivalu animovaných filmů v Annecy. Podařilo se to až nyní režisérce Michaele Pavlátové s celovečerním snímkem Moje slunce Mad. Debut Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka Myši patří do nebe bude uveden ve společnosti filmů z dílny Netflixu a Disney, studentské práce zastoupí Sestry, jež natočila Andrea Szelesová. Festival v Annecy, který letos slaví šedesát let od založení, se bude konat od 14. do 19. června.