VIDEO: K marvelovským filmům přibyli nesmrtelní superhrdinové Eternals

Marvel Studios vítá do svého vesmíru nový tým superhrdinů - Eternals. V příběhu trvajícím tisíce let se skupina nesmrtelných spojí proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Do kin zamíří včetně Angeliny Jolie 4. listopadu.