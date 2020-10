VIDEO: Jak vypadá tajemná Alchymická pec mistra Jana Švankmajera

V Athanoru – středověké alchymické peci – soupeří tři principy: Rtuť, Síra a Sůl. Tím třetím ve firmě Athanor spolu s producentem Jaromírem Kallistou a režisérem Janem Švankmajerem byla Eva Švankmajerová, s níž filmař prožil 45 let a jejíž vliv tu působí stále, ač zemřela v roce 2005.

Producent a surrealista – jak to jde dohromady? Co je „krutý teror lásky“, Kallistova metoda, jak vyextrahovat z lidí co nejvíce „sladké“ šťávy? A jak autoři prolomili uzavřenost Jana Švankmajera, který sebeprezentaci vždy odmítal? Odpověď slibuje hravě situační film dokazující, že i světová kinematografie může vznikat „na koleně“. Ukázku najdete na videu.