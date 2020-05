Vřídelní kolonáda se zčásti otevře v pondělí, celá pak až příští rok

S novým termínem v roce 2021 počítá karlovarská radnice, která už řadu měsíců opravuje části kolonády v havarijním stavu. Jde především o místa, kde se nachází vřídelní síň s původním vývěrem nejteplejšího karlovarského pramene a suterén budovy.



„Vím, že jsme říkali, že se kolonáda otevře už na zahájení lázeňské sezony 2020. Zejména kvůli výběrovým řízením a dodávkám určitých částí konstrukce se ale čas protahoval. A to nemluvím o tom, že do čeho na tom baráku sáhnete, to vám zůstane v ruce,“ řekl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík, který je také členem magistrátní pracovní skupiny pro Vřídlo.

Kolonádu čeká nyní jedna z nejdůležitějších fází opravy. Půjde o výměnu stropní konstrukce mezi podzemím budovy a podlahou vřídelní síně.

„Řešení je výjimečné v použití speciálních nosníků. Plocha o velikosti zhruba 440 metrů čtverečních se rozdělí na šest polí, která se budou samostatně vyztužovat ocelí, a poté se to bude zalívat betonem,“ přiblížil Petr Bursík.

Výměna konstrukce podle něj nebude vůbec jednoduchou záležitostí a použití speciálních nosníků bude v Karlových Varech ojedinělé. Do podzemní části kolonády se navíc během výměny konstrukce přestěhuje nová akumulační nádrž na vřídelní vodu, která stojí od loňského května na boku kolonády.

Výběrové řízení na tuto zakázku trvalo podle náměstka skoro dva měsíce. V současné době město čeká na hodnocení nabídek. Poté bude nutné doladit ještě podobu podlahy a prosklené stěny vřídelní síně. „Tyto věci jsou v běhu,“ konstatoval Petr Bursík.

Pracovní skupina pro Vřídlo původně prosazovala, aby se na podlaze objevil odolnější materiál, než byl původní mramor. Vřídelní voda je totiž dost agresivní. Mramor ale doporučovala Kancelář architektury města a nakonec na něm byla i většinová shoda. „Vzhled podlahy tedy bude identický jako z roku 1975,“ informoval náměstek.

Složitější už to podle něj bude se skleněnou stěnou síně, o kterou přišla kolonáda kvůli opravě. Původní projektová dokumentace stěny ale neodpovídá reálu. „Tudíž se bude dělat u uvozovkách na koleně podle nějaké zkušenosti,“ doplnil.

Část vřídelní vody teď teče do řeky

Vřídelní vodu využívají v Karlových Varech lázeňské hotely, které mají na její odběr uzavřené smlouvy. Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem jsou ale dodávky utlumené. Obnoví se poté, co hotely opět zahájí provoz. „Aby trubky nezarůstaly, musí být stále nějaký minimální průtok. Ten zachováváme, ale část vody nyní teče do řeky,“ uvedl Petr Bursík.

Radnice proto připravuje dodatky smluv, aby zařízení nemusela za vodu platit, když ji několik týdnů neodebírala. Podle primátorčina náměstka Tomáše Trtka nyní přichází město o řadu dalších plateb. „Až se všechno spustí, začnou naše příspěvkové organizace sčítat ztráty, pak teprve budeme znát čísla. Tratíme i na dalších věcech, třeba na městské hromadné dopravě,“ řekl.

Druhá vlna uvolňování by měla nastat v pondělí. Návštěvníkům se otevře přístupná část kolonády, kterou havarijní stav neohrožuje, nicméně ji 13. března uzavřela opatření proti koronaviru. Provoz od pondělka obnoví i většina karlovarských hotelů. „Provedli jsme si průzkum, podle kterého se od 25. května otevře okolo osmdesáti procent hotelů,“ informoval ředitel karlovarského infocentra Josef Dlohoš.

Kromě Vřídelní kolonády rekonstruuje radnice také další dvě v lázeňském centru. Do finále se pomalu blíží oprava Sadové kolonády v Karlových Varech, v jejímž případě bude nejnáročnější změnou vyvedení Sadového pramene ze suterénu sousedního vojenského ústavu přímo do předního altánu kolonády.

Podle smlouvy mají být všechny práce dokončené 19. června. „Cena zakázky činí 8,9 milionu korun bez DPH,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál. Obnovou prochází také Mlýnská kolonáda. V tomto případě se cena pohybuje kolem 79 milionů korun.

V podzemí Vřídelní kolonády: