V Kynšperku pracuje jen třetina vězňů. Chceme zaměstnanost zvednout, říká ředitel

Aktuálně se podíl těch, kteří ve výkonu trestu pracují, snížil na polovinu, respektive na přibližně 36 procent. To je výzva pro nového ředitele věznice Petra Popeláře. Funkce se ujal letos v polovině května.

„Plán je zvednout do konce roku zaměstnanost vězňů alespoň na polovinu,“ naznačil Popelář. Bez zájmu zvenčí se ale při realizaci tohoto záměru neobejde.

Vedl už řadu jednání. „S úřadem práce, krajskou hospodářskou komorou, uspořádali jsme workshop, inzerujeme. Prozatím ale bez většího úspěchu,“ konstatoval ředitel.

Tristní situace v Kynšperku má podle něj řadu důvodů. „Například zeměpisnou polohu věznice a také konkurence dvou dalších v Karlovarském kraji,“ upřesnil Popelář.

Zaměstnávání vězňů má přitom pro firmy řadu výhod. „Odsouzení jsou stabilní pracovní silou, s níž nemá zaměstnavatel prakticky žádné starosti. Neodvádí za ně sociální a zdravotní pojištění, vězni nečerpají dovolenou ani náhradu mzdy při omezení výroby,“ uvedl Popelář. Věznice navíc investovala ve svém areálu nemalé prostředky do kapacit, které by mohly firmy využít.

Něco pro sebe, něco na splácení

Za 10,8 milionu korun opravili v Kynšperku bývalý armádní objekt, další prostory jsou v ubytovací části věznice. V jedné z dílen, kde kompletuje elektrosoučástky, pracuje i Jan Kovář. Ten si v Kynšperku odpykává svůj trest, který vyprší za sedm let. „Práce mě naplňuje. Nenudím se na baráku, ale mohly by za tu práci být lepší peníze,“ řekl vězeň.

Z toho, co si vydělá, jde část na jeho konto, část má pro vlastní potřebu. „Jsem kuřák, takže si můžu koupit cigarety nebo něco k jídlu,“ vypočetl, za co nejvíce utrácí. Část jeho příjmů jde i na insolvenci, v níž se ocitl. „Na účtu mám teď asi osm tisíc. Dokážete si představit, že bych za to mohl žít, kdyby mě třeba zítra propustili? Asi těžko,“ dodal.

„Práce je pro odsouzené velmi důležitá pro budoucí bezproblémový návrat do společnosti. Pokud pracují, mohou během trestu hradit své pohledávky, výživné na děti a část peněz si ukládat. Neodcházejí tak bez finančních prostředků,“ uvedla mluvčí věznice Petra Bělíková.

Ve věznici v Kynšperku si v současné době odpykává svůj trest 747 mužů. Většina z nich ve vysokém stupni ostrahy, což komplikuje jejich zaměstnávání. Z těch, kteří mohou, jich pracuje 215. Ve vnitřní režii, kde se odsouzení podílejí na chodu věznice, je jich 81. Při provozovně střediska hospodářské činnosti, našlo uplatnění 134 odsouzených. „Volný potenciál pro zaměstnavatele čítá 310 odsouzených,“ doplnil Petr Popelář.