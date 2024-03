Do práce i k odpočinku. Výstava Retromusea prezentuje ojedinělou sbírku oděvů

Módní přehlídkou začala nová výstava v chebském Retromuseu. Jmenuje se Do práce i k odpočinku a představuje část sbírky oděvů z 60. až 80. let scénografky a kostýmní výtvarnice Andrey Králové. Při práci pro řadu filmů a televizních projektů nasbírala množství oděvů a doplňků, jež tvoří její osobní fundus. Výstava bude k vidění do 8. září.