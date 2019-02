Ve výstavní síni radnice v Náměšti vyrostl svět z tisíců kostiček

Výstavu připravil sběratel, stavitel a designér „dílkových“ stavebnic Petr Šimr.

„Něco málo na výstavě je i moje volná tvorba, ale většinou jsou zde sbírkové edice z mého vlastnictví. Například Western je ucelená edice z roku 1994, dnes už skoro nesehnatelná,“ popsal šestatřicetiletý Šimr z Loděnice u Berouna, původním povoláním architekt.

Výrazným exponátem náměšťské výstavy je například zmíněný slavný londýnský most. „To je sama o sobě exkluzivní a drahá edice. U té si někdy paradoxně sběratelé cení mnohem více dokonce i dosud neotevřené krabice se stavebnicí,“ líčí Šimr.



Se skládáním lega a podobných stavebnic se poprvé setkal jako dítě ve čtyřech letech. Aktivně ale začal stavebnice sbírat a skládat během vysokoškolských studií.

„Vrcholem pro mě jako sběratele je období od roku 1990 do roku 2004, tedy víceméně éra kopírující mé dětství. Nejprve jsem sbíral vlaky, pak modulární domy, letiště, letadla, přístavy, lodě, domečky, silnice, autíčka... Dnes mám ve sbírce šest tisíc exponátů, které by zabraly plochu 1 200 metrů čtverečních,“ popisuje Šimr.

Ve své sbírce má ale i kousky, které nevystavuje. „Třeba originální dřevěnou krabičku od lega z roku 1957. To jsou dnes věci se statisícovou hodnotou.“



Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

Šimr nyní už lego opouští a více se věnuje tvorbě z české stavebnice Seva, chce přidat i další dvě tuzemské značky.

„Dělám ze stavebnic i vlastní tvorbu, například zvířata v životní velikosti, deskové hry či model města, kde jenom hasičárna měří na šířku metr šedesát, nebo je tam katedrála vysoká více než dva metry. Udělal jsem z dílků například kobru, která se dokáže stočit ve vodorovném i svislém směru,“ popisuje.



Do podzimu by rád stihl udělat rekonstrukce bitev z druhé světové války – dioramata, z nich jedno spolyká až sto tisíc kostiček. „A chystám se podat žádost o zápis do české knihy rekordů,“ prozradil své plány Šimr.