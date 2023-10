Kolona přes celé město. Oprava hlavního průtahu zhoršila průjezd Brodem

Důvodem všech potíží je v sobotu zahájená oprava Masarykovy a Lidické ulice. Ta má trvat dva týdny, končit bude v sobotu 28. října.

„V tomto termínu dojde k lokální opravě výtluků hned na několika úsecích silnice I/38 procházející městem Havlíčkův Brod. Kromě toho projdou celoplošnou výspravou části vozovky I/38 u Highland sportu, u čerpací stanice ÖMV a křižovatka silnic I/38 a I/34,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Oprava podle něj spočívá ve vyfrézování postižených míst a položení nové asfaltové vrstvy. Úseky jsou různě dlouhé od jednotek po několik desítek metrů. To se neobejde bez zásadních dopravních omezení. Provoz na jinak tří- až čtyřproudé tepně je místy stažen do jednoho pruhu v každém směru.

To při hustotě provozu působí značné komplikace. Například v úterý, kdy se frézoval a asfaltoval úsek před Čínskou restaurací, se kolona táhla přes celé město. Mnozí řidiči se cpali do křižovatek až tak, že ty zůstávaly i při zelené z vedlejší neprůjezdné. Ve středu, kdy se dělníci přesunuli na severní okraj města, se už na Rozňáku, což je několik kilometrů před městem, tvořila kolona čekajících vozidel.

Proč se nepočkalo na otevření obchvatu?

„Skvělý nápad. Za dva měsíce se má spustit nový obchvat. To nešlo těch pár týdnů s opravou počkat, až se intenzita provozu v Masarykově a Lidické ulici sníží?“ komentoval například řidič Pavel Smetana. Jen od pondělí do středy strávil v kolonách v Brodě podle svých slov více než dvě hodiny času.

Načasování oprav ještě před otevření obchvatu překvapilo i další řidiče. A do jisté míry i vedení města. „Je to těžké. Nevím, jak se k tomu vyjádřit,“ chvíli hledal slova místostarosta Libor Honzárek.

Podle ŘSD však s opravami nešlo čekat – musí se stihnout do zimy. „Pokud by do trhlin, výtluků a děr v zimě napršelo či nasněžilo a pak to zmrzlo, byly by škody na vozovce mnohonásobně vyšší a oprava náročnější,“ vysvětlil Jiří Veselý.

Okamžitá oprava během zimních měsíců je pak odvislá od aktuálního počasí. A spoléhat na to, že většina nejchladnějšího období roku bude relativně teplo a slunečno, jako tomu bylo loni, ŘSD nechce.

„Řidičům se za současná omezení velice omlouváme. Nejedná se ale o úplnou uzavírku a jde jen o krátký časový úsek v podobě dvou týdnů. Na konci října bude hlavní průtah Havlíčkovým Brodem opět průjezdný bez omezení,“ dodal mluvčí ŘSD.

Město bude trvat i na dalších opravách ulice

„Kolegiálně musím uznat, že ŘSD chápu. Jako řidiče mě současná omezení také zdržují a štvou. Ale aby později nedošlo k větším problémům, je třeba to skousnout. Ostatně firmy podobně s opravami finišují před zimou ve více městech,“ smířlivě podotkl Honzárek.

Otázkou ale zůstává, co bude s Masarykovou ulicí v budoucnu. Až se otevře jihovýchodní obchvat, chce město veškerou dopravu vést na něj. A to i tranzit od Humpolce. „Kamiony by měly na světelné křižovatce u hotelu Slunce zatočit doprava, po Lidické ulici dojet k Highland sportu a odtud na nový obchvat,“ už dříve popsal starosta města Zbyněk Stejskal s tím, že tak bude tranzit směřovat i dopravní značení.

Byť Masarykova ulice zůstane ještě nějakou dobu v majetku státu, nemusí mít ŘSD přehnanou snahu do ní nadále investovat. „Budeme organizaci tlačit k tomu, aby se o ni i nadále starala a udržovala ji standardně sjízdnou,“ svěřil se Libor Honzárek.

Podle místostarosty by v příštím roce mělo dojít k rozsáhlejší rekonstrukci ulice v místech, kde se propadá vozovka. Konkrétně jde o úsek u Havlíčkovy ulice a před mostem přes Sázavu. A jak Honzárek zmínil, připravovat se má i další větší oprava Lidické ulice, výpadovky na Jihlavu.