Líbání jako zpestření

Ruku na srdce – jak často se se svým milým líbáte „jen tak“? U většiny párů je francouzský polibek znamením, že se dříve či později odeberou do postele. Vášnivé „muckání“ na veřejnosti přenechme mladším ročníkům, ale když se partner vrátí domů z běhání, práce nebo nákupu, místo klasické pusy na tvář ho obejměte a dopřejte mu řádnou dávku francouzské senzace. Bude sice možná v šoku, ale rozhodně ne v negativním slova smyslu.

Virtuální láska, taky láska

Éra milostných dopisů je už bohužel za námi a zejména muži se k psaní rukou uchylují jen ve výjimečných případech. Elektronická komunikace ale může být také způsobem, jak si (nejen!) květen trochu ozvláštnit. Založte si fiktivní e-mailovou adresu – samozřejmě pod lechtivou přezdívkou, jako třeba „sexy dračice“, a pošlete partnerovi peprný e-mail s přesným popisem toho, co byste s ním chtěla večer v posteli zažít. Pokud přidáte i svůdnou fotografii, bude štěstím bez sebe.

Ideální čas na seznámení

Ne každý má s kým trávit láskyplný máj. Není ale třeba smutnit, raději právě teď vyhledávejte příležitosti k seznámení. A jděte na to vědecky. Existují výzkumy, které tvrdí, že adrenalin v člověku probouzí touhu po sblížení. V praxi to znamená, že když se v přírodě budete brodit přes potok a před vámi půjde statný chlapík, je velká pravděpodobnost, že se do sebe zamilujete. Ve městě to může být nekonečná fronta u pokladny – i to přece bývá adrenalinová situace. Podělte se o své pocity s fešákem, který stojí za vámi, a kdo ví, třeba budete odcházet z obchodu s jeho telefonním číslem a motýlky v břiše.

Výmluvy už nepomohou

„Hormon lásky“ oxytocin nás dělá usměvavější, produktivnější a šťastnější. Proto když se zamilujeme, často slýcháváme: „Ty jenom záříš!“ Tento hormon se tvoří nejen v mozku, ale i ve vaječnících a varlatech a vzniká při mazlení nebo objímání. A hlavně – působí proti bolestem a má vliv na to, že si zůstaneme věrni. Když se tedy nebude chtít vašemu partnerovi vyrazit na tradiční polibek pod rozkvetlým stromem, nezkoušejte ho přemlouvat tím, že zůstanete-li nepolíbená, uschnete. To ho nedojme. Obejměte ho a sdělte mu fakta o oxytocinu. Rázem bude bez argumentů.

Dejte mu ten nejlepší dárek

Aby se první máj nepodobal svátku svatého Valentýna, neutrácejte za dárek jmění a vyhněte se srdíčkům, červené barvě a dalším prvoplánovým symbolům. Je načase vymyslet něco originálnějšího. Co takhle dáreček vyrobit? Přáníčko je jistota, ale zkuste to letos pojmout nevšedně a napsat mu seznam toho, co na něm milujete. Nebo mu kupte jednu sladkost za každý den, měsíc či rok, co je vaší spřízněnou duší.

