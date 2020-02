Už v minulém století byly součástí dětských her koloběžky. S dnešní koloběžkou má co se týče váhy, designu a bezpečnosti málo co do činění, ale tvarově zůstává stejná. Koloběžky se zase dostaly do kurzu i pro dospělé.

Ale na co si při výběru kolobrndy jako dárku k narozeninám dát pozor?

· Tak hlavně nekupujte koloběžku větší. Logika, že dítě do ní doroste, je mylná. Dítěti půjde špatně ovládat a bude si na ní kazit držení těla.

· Pak musíte přemýšlet, kde s ní bude jezdit? Bude jezdit na vyasfaltovaném hřišti a po chodnících? Nebo bude brázdit polní a lesní cesty? Pokud budete kupovat koloběžku do města, pak jsou příhodnější ty s malými kolečky, na zvrásněný terén je potřeba vybrat tu s nafukovacími koly.

· Měli byste brát v úvahu parametry koloběžek, jako jsou nastavitelná výška řidítek, brzdy a brzdové páčky, celkovou délku koloběžky a také rozvor kol (vzdálenost mezi přední a zadní osou koloběžky). Rozvor kol musíte zvážit vzhledem k tomu, jak moc freestylově bude vaše dítě na koloběžce jezdit. Platí totiž, že čím větší rozvor, tím je horší manipulace s koloběžkou. Důležitým prvkem je také délka stupátka, ideální je délka do 35cm a do šířky by mělo být o malinko větší než dětská bota. Zásadní pro koloběžku je lehkost s jakou pojede a tu zajišťují ložiska.

Možná má vaše dítě oblíbenou zelenou, modrou a holčičky naopak červenou nebo růžovou barvu. Ale co mají oblíbené děti nehledě na pohlaví? Přece Čtyřlístek! Komixový Mišpulín, Bobík, Fifinka a Pinďa jsou na světě už od roku 1969 a stejně jako koloběžky se v novém tisíciletí zase dostaly na výsluní.

Kupte své malé dračici nebo divochovi koloběžku s motivem ze Čtyřlístku!

Intrea Koloběžka Yedoo Mini Čtyřlístek Pinďa.