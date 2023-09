Back to school 2023 s Sizeer – mládežnické trendy na nový školní rok

Kecky Vans - co je nového?

Přiznejme si, že to fanoušci streetwearu vytvářejí trendy a projektanti se denně inspirují tím, co nosí ulice. Důležitou části street stylu jsou kecky Vans, například boty Vans Old Skool inspirované outfity skateboardistů. Prohlédněte si také evergreenové modely se zvýšeným svrškem, tedy Vans Sk8-Hi. Designéři ve znamení jazz stripe experimentují s klasickým střihem na mnoho zaskakujících způsobů. Ve verzi UA Sentry SK8-Hi WC kecky získaly masivní, zvýšenou podrážku vyznačující se výrazným, geometrickým vzorem. Více Vás zajímají nové barevné verze? Co řeknete na bílý model, zdobený žlutými květinami na podrážce? A little bit crazy, but totally cute! Pro fanoušky žhavějších vibrací čekají kecky Vans SK8-HI Flame, které zdobí motiv plamenů. Vyber si je, pokud chcete na školních chodbách upoutávat pozornost!

Kecky Converse: your lucky stars

Volíte černobílou klasiku nebo spíše hledáte zaskakující verzi známých modelů bot? Letošní kolekce a sezonní dropy Vás nezklamou. Hodně se toho děje kolem kecek Converse – pojďme se na ně podívat. Model Converse Chuck 70, který je dlouhá léta známý klasickou verzí black&white s nízkým nebo vysokým svrškem, tuto sezonu zaskakuje podrážkou v nové verzi. Futuristické Converse Chuck 70 Plus, které vypadají jako odraz v křivém zrcadle, jsou skvělou alternativou k více konzervativnějšímu designu. Jestli volíte hledat nové barevné verze, vsaďte na tlumené hnědé odstíny – barvy inspirované přírodou jsou tuto sezonu na špici. Značka Converse ještě neřekla své poslední slovo – sledujte nové dropy v Sizeer a buďte připraveni na září!

Sneakersy: today, yesterday and tomorrow

Asi nikoho nepřekvapíme, když řekneme, že mladí fanoušci streetwearu mají Nike rádi. Není se čemu divit - kultovní tenisky Nike Air Max se vyrábějí v tolika edicích a barevných provedeních, že je snadné si najít svůj ideální pár. Co bude hitem tento podzim? Určitě futuristický model Nike Air Max TW, jeden z nejnovější favoritů ulice, vyznačující se výraznou, geometrickou linií a vzduchovým polštářkem vyexponovaným přes 5 okének v podrážce. Jestli volíte nabídku s jedním masivním vzduchovým polštářkem pod patou, vyberte si některou z nových verzí barevných Nike Air Max 70 anebo Nike Air Max Pulse inspirované londýnskou hudební scénou, ideální pro fanoušky undergroundu. Nezapomínejme také o kicksech Air Jordan 1! Není třeba věštit z karet, abychom věděli, že tyto sneakery budou příští podzim dobývat rovněž školní chodby - zejména proto, že nyní máte na výběr z mnoha barevných variant, od bílé, černé a šedé až po kombinaci modré a žluté, fialové nebo růžové.

Madly in oversize: mikiny

Oversize vyřazuje konkurenci. Široké mikiny Nike v top odstínech sezony – například béžové, světlerůžové nebo světlemodré – budou skvěle vypadat s čímkoliv: džíny, chinos či teplákovou pouzdrovou sukní, ale nejlépe k nim pasují teplákové kalhoty Nike ve stejném odstínu. Volíte design ve znamení třech proužků? Zvolte mikiny adidas, například oldschoolové modely se třemi kontrastními lampasy na rukávech, zapínáním pod šíjí a logem Trefoil. Do stylizace vyberte nezbytné doplňky – například školní batoh New Era nebo Vans, zdobený výrazným potiskem – a směle vkročte do nového školního roku!

Už máte vyhlédnutou svou stylizaci na září? Více streetwearu na každý mood najdete v Sizeer – v kamenných prodejnách nebo online!