Se slevovým kódem v Astratexu ušetříte, aniž byste se vzdali kvality

Přesněji šetří, ale nikoliv na úkor kvality zpracování. Budete-li nakupovat chytře, tak vám kvalitní spodní prádlo vám průvan v peněžence neudělá. Vánoční sleva v Astratexu ve výši až 40 % na vybrané prádlo je zkrátka neodolatelná, navíc jde o kvalitní zboží z trvanlivých materiálů. Seznam všech platných slevových kódů najdete na https://buykers.com/cz/slevove-kody/astratex.

Předpokládáme, že ani vám by neudělal radost pohled na „no name“ kousky z tržnice, které se stihnou rozpadnout ještě dříve, než je stihnete zanosit. Dejte si proto na výběru spodního prádla záležet a zaměřte se na prémiový sortiment. Rozdíl je patrný na první pohled.

Utrefit velikost prádla je základ úspěchu

Při výběru spodního prádla je naprosto zásadní utrefit velikost. Protože co z podprsenky, která je sice krásná a mimořádně kvalitní, ale košíčky příliš malé či naopak velké? Radost neudělají ani extrémně těsné boxerky či trenky o velikosti státní vlajky. Zkrátka a dobře, prádlo musí padnout, jinak situaci nezachrání ani vytříbený design a renomé exkluzivní značky.

Nevíte si rady s výběrem? Darujte poukaz!

Máte strach, že při výběru spodního prádla šlápnete vedle? Kdo nerad riskuje, může dilema vyřešit elegantním způsobem. Astratex umožňuje koupi klasického tištěného poukazu i tvorbu elektronického poukazu na míru, který obdarovaná osoba obdrží mailem. A nezapomeňte, že na https://buykers.com/cz/ najdete skvělé slevy, díky kterým při nákupu výrazně ušetříte.

Jaké trendy nyní dámskému prádlu vládnou?

Trendy v oblasti spodního prádla přicházejí a zase odcházejí rychleji než v minulosti. Neurčují je již jen návrháři a značky, ale také známé osobnosti a influenceři. Momentálně je v kurzu takové množství stylů, že si pomyslnou nálepku „out“ zaslouží jen málokterá variace. Přesto nepalte naslepo a vybírejte s ohledem a celkový styl oblékání obdarované či obdarovaného.

Co se týče dámského spodního prádla, návrháři se v poslední době inspirují dávnými časy. Do popředí se derou kreace ve vintage stylu, které jakoby z oka vypadly těm z šatníku našich babiček. Charakterizují je vysoký pas, bezkošíčkové podprsenky s kosticemi. A zatímco ještě nedávno by na takovou kombinaci mladší generace koukala s opovržením, nyní jde na dračku.

Ve hře je také opuletní samet, jako stvořený pro romantické chvilky. Punc luxusu pak sametovému kompletu dodávají vínová a smaragdová. Co se naopak vytratilo do pozadí, jsou podprsenky s push-up efektem. Nejsou sice out, ale dominantní postavení přebraly braletky a kosticové podprsenky bez výztuže. A kdo si striktně potrpí na nejnovější trendy, neměl by se bránit modelům vyšperkovanými spoji košíčků.

Seznam by nebyl kompletní bez zmínky o návratu krajky, jejichž zašlou slávu pomohly oprášit braletky. Pánové si nemohou stěžovat, pohled na nevinně vyhlížející, a přesto sexy kousek dostane téměř každého.

Muži si na extravaganci nepotrpí, originalitu vítají

Trendy samozřejmě zasahují i do sortimentu pánského spodního prádla, ale ne tak často a radikálně. Mužská populace se vesměs do experimentů nepouští a prim hrají tři základní střihy – slipy, trenýrky a boxerky. Na druhou stranu se však pánové nebrání originálním potiskům. Rádi si ze sebe udělají legraci a nepohrdnou ani ryze vánočními motivy, které pak nosí i po zbytek roku.