Konturování tváře není žádná věda, cílem této hry s barvami je vytvořit na tváři tmavá místa, která vrhnou stíny, čímž danou plochu opticky zmenší. K těmto účelům se používá tmavší make-up nebo speciální konturovací tyčinka, případně pudr či rovnou barevná paletka. Ta může obsahovat i světlou konturu, kterou můžete i nemusíte používat, ideální je pro vytvoření ostrého kontrastu s tmavším odstínem.

V případě stínování je vždy lepší vyhnout se produktům se třpytkami, jen by na dané partie víc upozornily, a vsadit raději na přípravek v odstínu studené hnědé. Prostředky máme, důvod známe, teď už jen stačí vědět, jak na to.

Důležité je přípravek pořádně rozetřít, z tohoto důvodu jsou pudrové produkty praktičtější. Krémové ale obvykle déle vydrží, stojí za to je aspoň vyzkoušet. Roztírají se prsty nebo zkoseným štětcem, zásadně ale krouživými pohyby do ztracena.

Kam s konturou

Zvýraznění lícních kostí povede k zeštíhlení obličeje. Jestli to potřebujete, našpulte rty a veďte od ucha směrem ke koutkům rtů pomyslnou čáru. Tudy budoucí kontura povede. Je na vás, zda ji načrtnete a pak rozetřete doztracena, nebo jen „chytíte“ linii pomocí štětce či tužky a následně místo vystínujte. Začínejte ale vždy od ucha a jeďte směrem ke rtům, barvu při roztírání tahejte směrem nahoru, nikoli dolů.

Extra tip Nepleťte si proces konturování s nanášením bronzeru – ten zajišťuje pleti opálený vzhled, kdežto konturování obličeje je technika, která vede k optickému vylepšení nedokonalých částí. Lze ji však samozřejmě provádět i bronzerem, když jej budete nanášet na správná místa.

Zmenšení nosu stínováním není žádný problém. Od obočí k nosním dírkám veďte po obou stranách nosu dvě tmavší linky a rozetřete je, tím se nosánek zúží. Pokud vám přijde moc velký spíš na délku, vystínujte i jeho spodní stranu.

Opticky zmenšit nos pomohou také bohaté vlny a nadýchané účesy, v kombinaci s konturami je to ideální.

Vysoké čelo zamaskujete tím, že barvu nanesete na spánky a pod linii vlasů, čímž se horní část hlavy zúží. Tak jako u všeho konturování platí, že to, co chcete zvýraznit, pokryjete světlou barvou, a co je třeba schovat, naopak zatmavíte. Aby byl výsledek přirozený a nebyly patrné přechody, použijte ještě normální pudr na zafixování. A mimochodem, ofina nebo patka je pro vás určitě dobrá volba!

Konturování podle tvaru obličeje

Kulatý obličej je potřeba opticky zúžit. Toho docílíte tím, že tmavší barvu nanesete na hrany obličeje, tedy po bocích. Líznout lze i dolní část tváře, zvýšenou pozornost je třeba věnovat lícním kostem. Rozhodně ale nezvýrazňujte čelo, to by vedlo jen k rozšíření obličeje.

Oválný obličej v podstatě ani žádné konturování nepotřebuje, je dokonalý tak, jak je. Pokud přece jen toužíte někam nanést zvýrazňující barvu, malinko aplikujte pod lícní kosti.

Srdcový obličej, který se zužuje od čela směrem k lehce špičaté bradě, potřebuje zeštíhlet právě v horní části, proto je doporučováno nanášet barvu po stranách čela.

Hranatý obličej si zaslouží konturovat na stranách pod linií vlasů a na spáncích. Na lícní kosti zapomeňte, tam barva nepatří, dolní strany tváře se však nemusíte bát zvýraznit.