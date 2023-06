Prokletí Bloodlines 2 ruší předobjednávky, vývoj prý však stále pokračuje

Vampire Bloodlines z roku 2004 má pověst jedné z nejméně doceněných her všech dob. Vyšla v dezolátním technickém stavu a navíc přímo proti Half-lifu 2, jedné z nejoceňovanějších her všech dob. Vývojáři tehdy prodali pouhých osmdesát tisíc kopií a studio Troika Games kvůli tomu muselo skončit. Nic nepomohlo, že po sérii záplat lidé se zpožděním poznali, o jak promyšlenou a propracovanou hru šlo.

Nové obrázky vypadají atmosféricky, ale příliš toho o hře neřeknou.

A vypadá to, že podobně složitý životní cyklus čeká i na vymodlené pokračování. Kdyby vše šlo podle plánu, už jsme ho mohli mít dva roky dohraný, jenže vývoj se zkomplikoval. A to tak, že hodně. Nejprve byl kontroverzním způsobem vyhozen kreativní ředitel projektu Ka’ai Cluney a scenárista Brian Mitsoda, přičemž obzvláště druhý jmenovaný to těžce nesl. Hlavní mozek minulého dílu byl naštvaný, že s ním celou situaci nikdo dopředu ani nekomunikoval (viz náš článek).

Nemusel to brát osobně, nakonec totiž byli od projektu odejiti i všichni ostatní a vývoj byl svěřen úplně novému studiu (viz náš článek). Aktuální krok, kdy vydavatelství Paradox vrací všechny peníze za již uskutečněné předobjednávky, napovídá, že by projekt mohl skončit v tzv. vývojářském pekle a že se ho možná nikdy nedočkáme. Prý je to ale jinak.

Důvodem rušení předobjednávek je podle vydavatele fakt, že mezi předobjednávkovými bonusy byly přislíbeny věci, které po spoustě změn už nadále nejsou součástí hry. Samotný vývoj dále pokračuje úspěšně, o čemž má svědčit pětice nově zveřejněných obrázků. Ne tedy, že by snad na nich bylo vidět něco zajímavého, ale již v září bychom se měli dozvědět všechny důležité novinky. Tak snad.