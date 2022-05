Od Biškeku po Lublaň. Jak se bojovalo na hokejových šampionátech nižších divizí

Ty se naposledy uskutečnily v roce 2019, pak už ve světě úřadoval koronavirus a turnaje byly rušeny. V loňském roce se hrálo o medaile jen v elitní kategorii.

Pokračující pandemie poznamenala i letošní turnaje, z nichž se kvůli ní odhlásily reprezentace Austrálie, Nového Zélandu, KLDR, Hongkongu a Filipín.

Divize I, skupina A Lublaň (Slovinsko)

Maďarští hokejisté se mohou radovat z postupu do elitní skupiny MS.

Turnaj ve slovinské metropoli se obešel bez překvapení. Postup vybojovali bez klopýtnutí domácí hokejisté a druzí Maďaři.

Slovinci vedení koučem Matjažem Kopitarem, otcem hvězdného útočníka Los Angeles Anžeho, disponovali ostříleným týmem s řadou hráčů se zkušenostmi z českých kluzišť. Ovšem jediným hráčem aktuálně působícím v extralize byl boleslavský brankář Gasper Krošelj.

Zajímavým trendem byl úbytek naturalizovaných hokejistů v jednotlivých výběrech. Slovinci a Litevci se bez „cizinců“ obešli úplně, Maďarsko disponovalo jen obráncem kanadského původu Scottem Macaulayem a útočníkem Rasmusem Kulmalou, který prošel v minulosti reprezentačními výběry Finska od šestnáctky až po dvacítku.

Korea mívala v minulých letech ve svém týmu šest až sedm hráčů původem ze zámoří, letos jim zbyl poslední - šestatřicetiletý brankář Matt Dalton, původem Kanaďan.

To Rumunsko mělo v týmu hned pět „importů“ - slovenského brankáře Patrika Polce, Rusy Jevgenije Skačkova a Timura Rasulova a také Ukrajince Pavla Borysenka a Jevhena Jemeljaněnka.

K záchraně to ale Rumunům nestačilo, pokud ovšem na kongresu IIHF nedojde ke změnám. Většina turnajů MS se totiž odehrála kvůli už zmíněným koronavirovým absencím i kvůli vyloučení Ruska a Běloruska z elitní skupiny MS a následným přesunům s menším počtem účastníků oproti zvyklostem...

Výsledky: Maďarsko - Korea 5:1, Slovinsko - Litva 4:2, Litva - Maďarsko 1:2, Rumunsko - Slovinsko 1:9, Korea - Rumunsko 4:1, Korea - Litva 3:5, Slovinsko - Maďarsko 5:1, Litva - Rumunsko 5:4, Maďarsko - Rumunsko 4:2, Korea- Slovinsko 1:4.

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Slovinsko 4 4 0 0 0 22:5 12 2. Maďarsko 4 3 0 0 1 12:9 9 3. Litva 4 2 0 0 2 13:13 6 4. Korea 4 1 0 0 3 9:15 3 5. Rumunsko 4 0 0 0 4 8:22 0

Divize I, skupina B Tychy (Polsko)

Hokejisté Polska

Turnaj ovládli domácí Poláci, byť do rozhodujícího duelu s Japonskem nešli jako favorité. Asijský tým předváděl během turnaje svižný hokej, ale v klíčových momentech duelu s Polskem je přiváděl k zoufalství 34letý strážce domácí branky John Murray, 34letý rodák z amerického Lancesteru. Ze střídačky vedl Poláky slovenský kouč Róbert Kaláber.

Pouze do klíčového duelu nastoupil v polském dresu i třinecký útočník Aron Chmielewski, který si tak nestačil pořádně vychutnat mistrovské oslavy po triumfu v české extralize. V týmu byli i další hráči známí z tuzemských kluzišť - útočníci Pawel Zygmunt (Litvínov), Alan Lyszczarczyk, Filip Komorski a Bartosz Ciura (Frýdek-Místek/Třinec).

Oporou ukrajinské obrany byl Ivan Lytvynov. Jednadvacetiletý rodák z Mariupolu se ve svých pěti letech přestěhoval s rodiči do Prahy, hokejově vyrůstal v Letňanech a v posledních sezonách si připsal 29 startů v české extralize v barvách Českých Budějovic. Zkoušel se prosadit i do českých mládežnických reprezentací (má odehrané čtyři zápasy za dvacítku), ale nakonec dal přednost reprezentaci své původní vlasti.

Výsledky: Srbsko - Japonsko 0:8, Polsko - Estonsko 3:0, Ukrajina - Srbsko 7:0, Japonsko - Estonsko 7:5, Ukrajina - Polsko 2:3 po nájezdech, Srbsko - Polsko 2:10, Japonsko - Ukrajina 8:2, Estonsko - Srbsko 4:2, Polsko - Japonsko 2:0, Estonsko - Ukrajina 0:8.

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Polsko 4 3 1 0 0 18:4 11 2. Japonsko 4 3 0 0 1 23:9 9 3. Ukrajina 4 2 0 1 1 19:11 7 4. Estonsko 4 1 0 0 3 9:20 3 5. Srbsko 4 0 0 0 4 4:29 0

Divize II, skupina A Záhřeb (Chorvatsko)

Hokejisté Číny s pohárem pro vítěze.

Čína dorazila na turnaj s většinou zámořských opor, které se představily na olympijském turnaji v Pekingu a na výsledcích týmu kanadského kouče Ivana Zannaty to bylo znát. Turnajem prošel bez zaváhání a mohl slavit postup do „třetího patra“ světového hokeje.

Oporou týmu Chorvatska byl brankář Vilim Rosandič, mladší bratr slovenského reprezentanta Mislava Rosandiče. Oba bratři se spolu s rodiči ještě v žákovském věku přestěhovali do Dubnice. Zatímco Mislav to dotáhl až do slovenských reprezentačních výběrů, Vilim začal reprezentovat svou původní vlast.

Výsledky: Nizozemsko - Španělsko 5:3, Izrael - Chorvatsko 1:5, Čína - Izrael 14:1, Čína - Nizozemsko 5:1, Chorvatsko - Španělsko 1:0 po nájezdech, Izrael - Nizozemsko 0:7, Španělsko - Izrael 6:2, Chorvatsko - Čína 1:5, Španělsko - Čína 1:4, Nizozemsko - Chorvatsko 6:2.

Konečná Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Čína 4 4 0 0 0 28:4 12 2. Nizozemsko 4 3 0 0 1 19:10 9 3. Chorvatsko 4 1 1 0 2 9:12 5 4. Španělsko 4 1 0 1 2 10:12 4 5. Izrael 4 0 0 0 4 4:32 0

Divize I, skupina B Reykjavík (Island)

Vítězní hokejisté Islandu.

Soupeřením pěti reprezentačních výběrů prošli bez zaváhání domácí hokejisté Islandu vedení českým koučem Vladimírem Kolkem. Ten měl ve svém týmu i nejlepšího brankáře turnaje Johanna Ragnarssona. Teprve osmnáctiletý gólman strávil tuto sezonu ve Vlašimi, kde střídavě nastupoval za juniorský tým a A-tým, který hrál čtvrtou nejvyšší soutěž (Středočeský přebor).

Druhý skončil tým Gruzie, pro který to je nejlepší výsledek na mezinárodní scéně v historii. Kouč Roland Svanidze měl v týmu většinu hráčů, kteří hokejově vyrůstali v Rusku.

V dresu v konečném pořadí čtvrtého Bulharska odehrál šampionát dvaadvacetiletý útočník Daniel Georgiev, který vyrůstal v Česku s českou matkou a bulharským otcem. Ten mu v šestnácti letech, když už bylo jasné, že se jeho syn neprosadí do českých reprezentačních výběrů, zařídil i bulharské občanství.

Výsledky: Bulharsko - Island 2:10, Belgie - Gruzie 3:4, Mexiko - Bulharsko 2:6, Island - Gruzie 5:2, Mexiko - Belgie 1:6, Bulharsko - Belgie 0:11, Gruzie - Bulharsko 10:3, Island - Mexiko 7:1, Gruzie - Mexiko 5:0, Belgie - Island 2:3.

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Island 4 4 0 0 0 25:7 12 2. Gruzie 4 3 0 0 1 21:11 9 3. Belgie 4 2 0 0 2 22:8 6 4. Bulharsko 4 1 0 0 3 11:33 3 5. Mexiko 4 0 0 0 4 4:24 0

Divize III, skupina A Kockelscheuer (Lucembursko)

Hokejisté Spojených arabských emirátů.

Turnajem prošla naprosto suverénně reprezentace Spojených arabských emirátů. Na první pohled možná překvapivě, ale pohled do kádru, kterým disponoval kanadský kouč David Rich, hodně napoví. Figurovalo v něm totiž hned sedm hráčů narozených v Rusku, Bělorusku a Lotyšsku.

Výsledky: Spojené arabské emiráty (SAE) - Turkmenistán 10:4, Turecko - Lucembursko 7:2, Tchajwan - SAE 2:10, Tchajwan - Turecko 2:6, Turkmenistán - Lucembursko 4:5 po prodloužení, SAE - Turecko 13:4, Turkmenistán - Tchajwan 4:2, Lucembursko - SAE 1:8, Turecko - Turkmenistán 6:5, Lucembursko - Tchajwan 3:5.

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. SAE 4 4 0 0 0 41:11 12 2. Turecko 4 3 0 0 1 23:22 9 3. Turkmenistán 4 1 0 1 2 17:23 4 4. Tchajwan 4 1 0 0 3 11:23 3 5. Lucembursko 4 0 1 0 3 11:24 2

Divize III, skupina B Kapské Město (JAR)

Hokejisté Jihoafrické republiky.

Po odstoupení Hongkongu se turnaje zúčastnily jen tři reprezentační výběry, které se utkaly každý s každým dvakrát. Hegemonii Jihoafričanů narušili v posledním duelu Thajci, ale jejich výhra v prodloužení prvenství domácího výběru neohrozila.



Výsledky: JAR - Bosna a Hercegovina 8:2, Bosna a Hercegovina - Thajsko 4:8, JAR - Thajsko 5:2, Bosna a Hercegovina JAR 2:6, Thajsko - Bosna a Hercegovina 4:3, Thajsko - JAR 6:5 po prodloužení.

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. JAR 4 3 0 1 0 24:13 10 2. Thajsko 4 2 1 0 1 20:17 8 3. Bosna 4 0 0 0 4 12:26 0

Divize IV Biškek (Kyrgyzstán)

Hokejisté Kyrgyzstánu ovládli v domácím prostředí turnaj IV. divize naprosto suverénně.

V kyrgyzské metropoli Biškeku proběhla kvůli pandemii koronaviru dvakrát odložená premiéra turnaje IV. divize. Podle očekávání ji suverénně ovládl domácí výběr vedený ruským koučem Michailem Čekanovem. Ten měl v týmu celou řadu hráčů ruského původu. Druhé místo obsadil při své premiéře na světové scéně tým Íránu.

Mezinárodní hokejové federace věnovala turnaji značnou pozornost, a tak mezi čestnými hosty nechyběli prezident IIHF Luc Tardif i viceprezident Petr Bříza.

Turnaje se měl původně zúčastnit i tým Filipín, který se ale odhlásil kvůli koronavirové situaci.

Výsledky: Kuvajt - Malajsie 2:5, Írán - Kyrgyzstán 1:13, Singapur - Írán 2:5, Singapur - Kuvajt 4:0, Kyrgyzstán - Malajsie 22:1, Irán - Kuvajt 9:2, Malajsie - Írán 3:7, Kyrgyzstán - Singapur 15:0, Malajsie - Singapur 2:8, Kuvajt - Kyrgyzstán 0:14.

Konečná Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Kyrgyzstán 4 4 0 0 0 64:2 12 2. Írán 4 3 0 0 1 22:20 9 3. Singapur 4 2 0 0 2 14:22 6 4. Malajsie 4 1 0 0 3 11:39 0 5. Kuvajt 4 0 0 0 4 4:32 0

Development Cup Füssen (Německo)

Hokejisté Kolumbie se radují z vítězství v Development Cupu ve Füsenu.

Mezinárodní hokejová federace pořádá turnaj i pro reprezentační výběry, které nesplňují přísná pravidla pro start na světových šampionátech - tedy nemají dostatečný počet registrovaných hráčů, chybí jim zimní stadion regulérních rozměrů či se v jejich zemích nehraje ligová soutěž. Letos se tento turnaj hrál za účasti šesti týmů z Evropy, Afriky a Jižní Ameriky v německém Füssenu.

Hrálo se netradičně i na nerozhodné výsledky, bodovalo se dvoubodovým systémem. Z vítězství se radovali hokejisté Kolumbie, z nichž řada má ovšem zkušenosti z působení v různých amerických týmech.

Výsledky: Alžírsko - Andorra 14:5, Lichtenštejnsko - Irsko 7:6, Kolumbie - Portugalsko 16:3, Irsko - Alžírsko 7:6, Andorra - Kolumbie 3:8, Portugalsko - Lichtenštejnsko 0:3, Irsko - Andorra 6:6, Portugalsko - Alžírsko 1:9, Kolumbie - Lichtenštejnsko 3:1, Andorra - Portugalsko 13:0, Lichtenštejnsko - Alžírsko 11:2, Irsko - Kolumbie 3:3, Alžírsko - Kolumbie 1:11, Andorra - Lichtenštejnsko 4:8, Portugalsko - Irsko 4:12.