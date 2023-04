Islanders odmítli vyřazení, k postupu mají blíž Dallas a Edmonton

Carolina se mohla v úterý stát prvním postupujícím celkem z 1. kola letošního play off NHL. Do pátého zápasu série proti Islanders nastupovala za vedení v sérii 3:1 na zápasy. Po výsledku 2:3 se však radovali hosté z New Yorku, čímž se udrželi ve hře.

Ostrované duel o bytí či nebytí gólově otevřeli akcí Pierra Engvalla z 11. minuty. V 24. minutě pak zvyšoval na rozdíl dvou branek Brock Nelson. Nulu na kontě Ilji Sorokina vymazal až v 34. minutě veterán Paul Stastny. Ještě před druhým odchodem do kabin ovšem Islanders uklidnil Mathew Barzal.

V závěrečném dějství Carolina v sestavě i s Martinem Nečasem (19:09, -2, 1 střela) dokázala již jen zkorigovat skóre trefou Sebastiana Aha.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky play off NHL

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Islanders New York Islanders 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Góly:

33:10 Stastny (Chatfield, Puljujärvi)

50:28 S. Aho II (Jarvis, Kotkaniemi) Góly:

10:27 Engvall (Nelson)

23:16 Nelson (Engvall, Palmieri)

38:05 Barzal (Horvat) Sestavy:

Raanta (Andersen) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Gostisbehere, Chatfield – MacEachern, S. Aho II (A), Jarvis – Martinook, Kotkaniemi, Nečas – Noesen, J. Staal (C), Fast – Stepan, Stastny, Puljujärvi. Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, S. Aho I, Mayfield, Romanov, Dobson – Lee (C), Horvat, Barzal – Engvall, Nelson (A), Palmieri – Parise, Pageau, Fasching – Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Rozhodčí: Nicholson, Sutherland – MacPherson, Marquis Počet diváků: 18 680 Stav série: 3:2

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 6:3 (3:2, 2:0, 1:1) Góly:

08:08 E. Kane (Nurse, Ekholm)

10:40 Draisaitl (McDavid, Ekholm)

14:12 Kulak (R. McLeod, Foegele)

31:49 Bjugstad (Ceci, Nurse)

35:47 Hyman (Bouchard, McDavid)

44:26 Bjugstad (Nugent-Hopkins) Góly:

13:12 Iafallo (Kempe, Kopitar)

17:35 Kempe (Grundström, Doughty)

46:33 Byfield (Vilardi, Fiala) Sestavy:

Skinner (Campbell) – Ceci, Nurse, Bouchard, Ekholm, Desharnais, Kulak, Broberg – Draisaitl (A), McDavid (C), E. Kane – Hyman, Bjugstad, Nugent-Hopkins (A) – Yamamoto, R. McLeod, Foegele – Ryan, Kostin. Sestavy:

Korpisalo (32. Copley) – Doughty (A), Anderson, M. Roy, Gavrikov, Durzi, Se. Walker – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault (A), Moore – Iafallo, Vilardi, Fiala – Anderson-Dolan, Kupari, Grundström. Rozhodčí: Dwyer, Mclsaac – Kovachik, Flemington Počet diváků: 18 347 Stav série: 3:2