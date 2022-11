Hertl se v NHL blýskl dvěma góly, Sedlák režíroval výhru Philadelphie

Hvězdou zápasu mezi Montrealem a San Jose byl hostující brankář Kaapo Kähkönen, jenž na čisté konto potřeboval 28 zákroků. Také další dvě pozice mezi hvězdami duelu obsadili hráči San Jose. Na výhře 4:0 se podíleli Logan Couture (1+1) i obránce Marc-Édouard Vlasic (0+1). Překvapivě se v hlasování zámořských novinářů nedostalo na dvougólového centra Tomáše Hertla (19:42, 2+0, +2, 6 střel), jenž dvěma zásahy ze třetí třetiny navyšoval náskok hostů.

Sharks šli rychle do vedení, když už ve 2. minutě skóroval Matt Nieto. Nejtěsnější vedení si pak udrželi až do úvodu třetí třetiny, kdy jej navýšili zmiňovaný Hertl a kapitán Couture. Poprvé český útočník slavil v 43. minutě, když před bránou Jakea Allena přesně tečoval střelu Kevina Labanca. V 58. minutě pak dovezl puk do prázdné brány Canadiens. Výhru tak mohl slavit i obránce Radim Šimek (14:41, +1).

Po dlouhých deseti porážkách v řadě se hokejisté Philadelphie konečně mohli radovat z výhry. Na domácím ledě porazili 3:1 Islanders, kterým tak oplatili víkendovou prohru 2:5. První hvězdou utkání byl zvolen český útočník Flyers Lukáš Sedlák (19:06, 0+2, +3, 3 střely), jenž dvakrát asistoval a byl na ledě u všech tří branek domácích.

Jako první šli do vedení favorizovaní Islanders, když ve 4. minutě obránce Noah Dobson využil přesilovku. Další góly už ale stříleli jen domácí. V 5. minutě při hře v oslabení srovnal Travis Sanheim, první asistenci si zapsal aktivní Sedlák. Navíc neřekl své poslední slovo, když v 10. minutě po buly v útočném pásmu přispěl k obratu z hole Kevina Hayese. Stav 2:1 vydržel až do samého závěru, kdy Hayes do prázdné klece výsledek pojistil.

I díky jedenácté brance sezony z hole útočníka Martina Nečase (21:47, 1+0, +/-: 0, 5 střel) hokejisté Caroliny dokázali v úterý uspět na ledě Pittsburghu. O výhře 3:2 z prodloužení rozhodl v 63. minutě obránce Brett Pesce. Blíže k úspěchu měli Hurricanes i v řádné hrací době poté, co domácí Penguins vrátil do hry vyrovnáním na 2:2 až z času 59:02 Jake Guentzel. Ten byl společně s kapitánem Sidneym Crosbym u obou branek Penguins (oba 1+1).

Produktivní Nečas, jenž je s 25 zápisy (11+14) z 23 startů průběžně na 25. příčce bodování NHL, se prosadil v 26. minutě. Na brankovišti Tristana Jarryho si našel volný puk po předchozí ráně beka Pesceho. V dresu Pittsburghu v zápase nechyběl obránce Jan Rutta (20:17, -1, 1 střela).

Boston si po výsledku 3:1 poradil s Tampou Bay. Na prodloužení rekordu NHL v počtu domácích výher od startu ročníku na 13. za sebou se nejvíce přičinil dvougólový forvard Taylor Hall. Ve druhém případě mu u rozdílové trefy duelu asistoval i Pavel Zacha (14:43, 0+1, +/-: 0).

Na následnou pojistku do prázdné brány v podání Brada Marchanda přihrával pro změnu David Krejčí (16:32, 0+1, +1, 1 střela). Bez bodového zápisu tentokrát v dresu vítězů skončili David Pastrňák (18:46, +/-: 0, 3 střely) a Tomáš Nosek (12:00, +/-: 0), obránce Jakub Zbořil se do sestavy nevešel. Boston se zlepšil na 38 bodů a dorovnal na čele Východní konference i celé NHL New Jersey.

Výsledky hokejové NHL

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Seattle Kraken Seattle Kraken 8:9P (3:3, 3:5, 2:0 - 0:1) Góly:

00:16 Kopitar (Fiala, Doughty)

09:16 Arvidsson (Durzi)

18:52 Vilardi (Fiala, Doughty)

22:48 Grundström (Lizotte, S. Walker)

26:45 Kempe (Fiala)

35:41 Vilardi (Kopitar, M. Anderson)

51:36 Durzi (M. Roy, Fiala)

53:39 M. Anderson (Kempe, Doughty) Góly:

05:21 Beniers (Wennberg, Schultz)

08:42 McCann (Eberle, Schultz)

12:55 Wennberg (Sprong, Schultz)

21:31 Beniers (Eberle)

24:56 McCann (A. Larsson, Eberle)

27:29 Sprong

29:50 Bjorkstrand

39:39 Burakovsky (Wennberg, Borgen)

62:08 Burakovsky (Eberle, Dunn) Sestavy:

Quick (25. Petersen) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, S. Walker, Edler – Kempe, Kopitar (C), Fiala – Arvidsson, Danault (A), Moore – Vilardi, Lizotte, Grundström – Kaliyev, Kupari, Anderson-Dolan. Sestavy:

Mar. Jones (Grubauer) – A. Larsson, Dunn, Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Schwartz (A), Wennberg, Burakovsky – Eberle, Beniers, McCann – Bjorkstrand, Gourde (A), B. Tanev – Sprong, Kuhlman, Donato. Rozhodčí: Jake Brenk, Chris Rooney. Čároví: Jonathan Deschamps, Ryan Galloway Počet diváků: 13215

Calgary Flames Calgary Flames : Florida Panthers Florida Panthers 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) Góly:

03:05 Dubé (Mangiapane)

09:21 Huberdeau (Toffoli, R. Andersson)

12:03 R. Andersson (Hanifin, Dubé)

35:29 B. Ritchie (Weegar, Lewis)

55:22 Toffoli (Huberdeau)

58:54 Mangiapane (Dubé, Hanifin) Góly:

29:54 Cousins (Forsling, Ekblad)

36:55 Reinhart (Lundell, E. Staal) Sestavy:

Vladař (Markström) – Hanifin, R. Andersson, Weegar, C. Tanev (C), Zadorov, Mi. Stone – Huberdeau, E. Lindholm (A), Toffoli – Dubé, Kadri, Mangiapane – Ružička, Backlund (A), Coleman – Lucic, Lewis, B. Ritchie. Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Forsling, Ekblad (A), M. Staal, Montour, Mahura, Gudas – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Cousins, Lundell, Reinhart – Heponiemi, Luostarinen, White – Lomberg, E. Staal, Hörnqvist. Rozhodčí: Pollock, Markovic – Gawryletz, Apperson Počet diváků: 17 806

Nashville Predators Nashville Predators : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:1P (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

30:04 Sissons (Duchene, Jeannot)

63:50 Josi (Duchene, Granlund) Góly:

50:39 Terry (Shattenkirk, Fowler) Sestavy:

Saros (Lankinen) – Josi (C), McDonagh, A. Carrier, Ekholm (A), Fabbro, Lauzon – Granlund (A), Pärssinen, F. Forsberg – Duchene, Sissons, Jeannot – Niederreiter, R. Johansen, Co. Smith – Trenin, Glass, Jankowski. Sestavy:

Gibson (Stolarz) – Kulikov, Fowler (A), White, Benoit, Shattenkirk, Vaakanainen – Terry, Zegras, Henrique (A) – Vatrano, R. Strome, Grant – Silfverberg (A), Lundeström, Carrick – Leason, McTavish, Max Jones. Rozhodčí: Justin StPierre, Wes McCauley. Čároví: Matt MacPherson, Andrew Smith Počet diváků: 17159

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) Góly:

Góly:

01:33 Nieto (Barabanov, Couture)

42:29 Hertl (Labanc, Cicek)

43:44 Couture (Benning, Vlasic)

57:46 Hertl (Labanc, Meier) Sestavy:

Allen (Montembeault) – Savard, Matheson, Guhle, Edmundson (A), Kovacevic, Harris – Dach, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), Dvorak, Dadonov – J. Anderson, Monahan, Armia – Slafkovský, Evans, Pezzetta. Sestavy:

Kähkönen (Dell) – E. Karlsson (A), Megna, Benning, Vlasic, Šimek, Cicek – Labanc, Hertl, Meier – Barabanov, Couture (C), Nieto – Kunin, Bonino (A), Gregor – Viel, Lorentz, Lindblom. Rozhodčí: E. Furlatt, G. Rank – M. Cormier, D. Kelly Počet diváků: 21 105

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Islanders New York Islanders 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Góly:

04:37 Sanheim (N. Cates, Sedlák)

09:45 Hayes (Sedlák)

59:27 Hayes (Provorov) Góly:

03:12 Dobson (Barzal, Nelson) Sestavy:

Hart (Sandström) – Ristolainen, Provorov, Braun, Sanheim, Seeler, Zamula – Hayes, Laughton (A), Farabee – Bellows, Frost, Tippett – MacEwen, N. Cates, Deslauriers – Willman, Sedlák, Laczynski. Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Dobson, Aho, Mayfield, Romanov – Wahlstrom, Barzal, Holmström – Beauvillier, Nelson (A), Lee (C) – R. Johnston, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: Syvret, St. Laurent – Brisebois, Nansen Počet diváků: 18 143

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Góly:

09:18 Wheeler (Morrissey, Dubois)

23:46 Morrissey (DeMelo, Perfetti)

33:07 Wheeler (Perfetti, Scheifele)

41:30 Scheifele (Connor, Wheeler)

56:09 Wheeler (Perfetti, Scheifele) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Morrissey, Dillon, Pionk, Schmidt, Samberg – Wheeler, Scheifele, Perfetti – Barron, Dubois, Connor – Mäenalanen, Lowry, Jonsson Fjällby – Eyssimont, D. Gustafsson, Harkins. Sestavy:

Georgijev (Francouz) – D. Toews, Makar, Girard, Manson, MacDonald, E. Johnson – Lehkonen, MacKinnon, Rantanen – Cogliano, Compher, L. O'Connor – Newhook, Blidh, Megna – Hunt, Foudy, Galchenyuk. Rozhodčí: Schlenker, Hebert – Suchánek, Tobias

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Washington Capitals Washington Capitals 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) Góly:

13:55 Höglander (J. Miller) Góly:

05:35 Ovečkin

11:52 Ovečkin (D. Strome, Mantha)

14:35 Mantha (Johansson, Eller)

38:47 Carlson (Dowd, Hathaway)

55:57 Fehérváry Sestavy:

S. Martin (Demko) – Q. Hughes, L. Schenn, Ekman-Larsson, Bear, Burroughs, T. Myers – Höglander, Horvat, J. Miller – Michejev, E. Pettersson, Kuzmenko – Garland, Dries, Boeser – Joshua, Aman, Lazar. Sestavy:

Kuemper (C. Lindgren) – E. Gustafsson, Carlson, Fehérváry, Jensen, Irwin, T. van Riemsdyk – Ovečkin, D. Strome, Sheary – Milano, Kuzněcov, Oshie – Johansson, Eller, Mantha – Protas, Dowd, Hathaway. Rozhodčí: TJ Luxmore, Tom Chmielewski – Tyson Baker, Bevan Mills Počet diváků: 18179

Boston Bruins Boston Bruins : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Góly:

01:07 Hall (Carlo, Frederic)

42:49 Hall (N. Foligno, H. Lindholm)

59:19 Marchand Góly:

38:20 Stamkos (Kučerov, Point) Sestavy:

Swayman (Ullmark) – McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron, Marchand – Pastrňák, Krejčí, Zacha – Frederic, Coyle, Hall – Greer, Nosek, N. Foligno. Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Černák, Hedman, Perbix, Sergačjov, Bogosian, Cole – Kučerov, Point, Hagel – Killorn, Paul, Stamkos – Perry, Naměstnikov, Bellemare – Maroon, Colton, Koepke. Rozhodčí: K. Sutherland, B. Blandina